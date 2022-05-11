НАТО заявило, что корабли альянса не планируют надолго покидать Черное море

МОСКВА, 10 мая/ Радио Sputnik. НАТО не намерено долго оставаться вне акватории Черного моря, заявил командующий военно-морскими силами альянса Кит Блаунт.

"Наши планы подвергаются пересмотру каждый день в зависимости от ситуации. У нас есть подводные лодки, корабли и самолеты, программа действий которых ежедневно адаптируется. Я хочу… еще раз подчеркнуть, что НАТО не намерено надолго оставаться вне Черного моря", – цитирует его РИА Новости.

Турция после начала специальной военной операции России на Украине в соответствии с конвенцией Монтрё закрыла доступ в Черное море для кораблей любых стран.

Ранее радио Sputnik сообщило, что, по данным Минобороны Турции, в Черном море нет кораблей стран НАТО.