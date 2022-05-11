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Интерфакс-АВН

Лукашенко заявляет о необходимости предусмотреть любой сценарий развития событий в связи с увеличением сил НАТО у границ

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Бронетехника вооруженных сил Союзного государства России и Белоруссии во время учений на полигоне "Брестский"
Бронетехника вооруженных сил Союзного государства России и Белоруссии во время учений на полигоне "Брестский".
Источник изображения: © РИА Новости / Алексей Куденко

Минск. 10 мая. ИНТЕРФАКС - Белорусские Вооруженные силы должны предусмотреть любой сценарий развития событий, заявил президент республики Александр Лукашенко, говоря об увеличении сил НАТО у границ страны и учениях в Польше.

"Мы знаем, что натовцы начали масштабные учения вдоль наших границ. И фейки, рассуждения, предположения появляются разные, мы это не скрываем. Журналисты меня об этом уже спрашивают. Было 3 тысячи, а сейчас под 40 тысяч человек у наших границ, и проводят масштабные учения", - сказал Лукашенко на совещании по государственному оборонному заказу во вторник в Минске. Его цитирует пресс-служба президента.

"Я не скрывал никогда и не скрываю: министру обороны, Генштабу поставлена задача - мы должны предусмотреть все", - подчеркнул глава государства.

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Страны
Белоруссия
Польша
Проекты
NATO
Военные учения
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