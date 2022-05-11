Получены доказательства американских поставок новейшей электроники для ВСУ, осуществлённых задолго до начала спецоперации

Источник изображения: topwar.ru

Электронные устройства военного назначения, выпущенные в 2010 году, официально поставлялись Соединенными Штатами на Украину до 2019 года. Получены доказательства американских поставок новейшей электроники для ВСУ задолго до спецоперации, которую Вооруженные силы РФ проводят на украинской территории.

Об этом сообщил корреспондент агентства РИА Новости, нашедший на территории Мариупольского металлургического комбината имени Ильича инструкцию к спецсредствам, изготовленным в США.

Устройства использовались украинскими военными, действовавшими в Мариуполе. Это доказывает найденная в административном здании завода инструкция к армейской антенне Harris RF-3161-AT001 или (и) RF 3162DB-AT001, предназначенной для пехотных подразделений. В ней указано, что устройство изготовлено в 2010 году.

Источник изображения: topwar.ru

Следует учесть, что компании Harris c 2019 года не существует, она теперь называется L3Harris Technologies. Это указывает на то, что Соединенные Штаты поставили их не позднее 2019 года. Кроме того, данную аппаратуру нельзя отправлять за пределы США без согласия американского правительства, реэкспорт также запрещен.

Все это означает, что антенна, выпущенная в Соединенных Штатах в 2010 году, была официально, с ведома и согласия правительства, поставлена Украине в период между 2010 и 2019 годами.