Непогода, десантники и речь президента. Чем запомнился парад Победы — 2022

Танки Т-72Б3М на военном параде, посвященном 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, на Красной площади в Москве.

МОСКВА, 9 мая — РИА Новости, Андрей Коц. В Москве состоялся парад в честь 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. По Красной площади торжественным маршем прошли 11 тысяч военнослужащих и проехали свыше 130 единиц боевой техники. Как и в 2017-м и 2019-м, воздушную часть парада отменили из-за непогоды — семьдесят семь вертолетов и самолетов остались на аэродромах. О том, чем запомнился парад Победы — 2022, — в материале РИА Новости.

Низкая облачность

С 24 февраля многие задавались вопросом: будет ли в этом году парад Победы? Уместны ли торжества во время специальной военной операции на Украине? Однако в руководстве страны никаких сомнений по этому поводу не возникло.

Парадный расчет общественного патриотического движения "Юнармия" на военном параде в честь 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне Источник изображения: © РИА Новости / Евгений Биятов

К половине десятого воздух в столице едва прогрелся до семи градусов. Небо затянуло плотными тучами — накануне лил ливень. Погода явно нелетная. Над Москвой с раннего утра барражировали специальные самолеты, отслеживающие изменения метеоусловий. В итоге низкая облачность (350-400 метров) не позволила авиации принять участие в параде.

Все остальное было по плану. Участники готовились несколько месяцев: оттачивали строевую подготовку, приводили в порядок форму, учились действовать как единое целое. На брусчатке надо строго соблюдать темп: 116 шагов в минуту. На многочисленных репетициях было непросто даже опытным военнослужащим. Некоторые прибыли в Москву прямо из зоны боевых действий.

"Решение сильной страны"

Парадом командовал главком Сухопутных войск генерал армии Олег Салюков, принимал — министр обороны Сергей Шойгу. Выезжая на брусчатку в черном "Аурусе", глава военного ведомства по традиции перекрестился. Салюков и Шойгу объехали парадные "коробки", приветствуя военнослужащих, после чего министр доложил президенту Владимиру Путину о готовности начать церемонию. Глава государства произнес речь. Конечно же, он сказал о специальной военной операции и задачах, которые российская армия сегодня решает на территории Украины.

"В открытую шла подготовка к очередной карательной операции на Донбассе, к вторжению на наши исторические земли, включая Крым, — отметил президент. — В Киеве заявляли о возможном приобретении ядерного оружия. Блок НАТО начал активное военное освоение прилегающих к нам территорий. Таким образом, планомерно создавалась абсолютно неприемлемая для нас угроза, причем непосредственно у наших границ. Все говорило о том, что столкновение с неонацистами, бандеровцами, на которых США и их младшие компаньоны сделали ставку, будет неизбежным. Россия дала упреждающий отпор агрессии. Это было вынужденное, своевременное и единственно правильное решение. Решение суверенной, сильной, самостоятельной страны".

Путин подчеркнул, что ополченцы Донбасса вместе с бойцами армии России сражаются на своей земле, где разили врага дружинники Святослава и Владимира Мономаха, солдаты Румянцева и Потемкина, Суворова и Брусилова, где насмерть стояли герои Великой Отечественной — Николай Ватутин, Сидор Ковпак, Людмила Павличенко. В конце выступления президент объявил минуту молчания. Не только в память о павших в годы Великой Отечественной, но и о тех, кто сгорел в одесском Доме профсоюзов 2 мая 2014-го, о тех, кого убили украинские военные за восемь лет войны в Донбассе, о тех, кто погиб в ходе специальной военной операции.

Проверено в бою

Парад на Красной площади, как и в предыдущие годы, открыли юные барабанщики Московского военно-музыкального училища имени Валерия Халилова, задав ритм марширующим. Следом на брусчатку ступила знаменная группа и почетные караулы всех видов Вооруженных сил России. Мимо трибун прошли суворовцы и нахимовцы, юнармейцы, женские "коробки" Сухопутных войск и ВКС. Затем — парадные расчеты каждого вида и рода Вооруженных сил России и других силовых ведомств. Некоторые подразделения громко скандировали: "За Донбасс!"

Курсанты Рязанского гвардейского высшего воздушно-десантного училища имени генерала армии В. Ф. Маргелова на военном параде в честь 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне Источник изображения: © РИА Новости / Евгений Биятов

Потом двинулась боевая техника. Есть и новинки — к примеру, "Тайфун-ПВО". Эти бронированные машины предназначены для быстрой переброски расчетов переносных зенитно-ракетных комплексов на поле боя, оснащены самыми современными средствами связи и обеспечивают экипажу надежную защиту от пуль и осколков.

Было много техники, прошедшей серьезную модернизацию. Так, "ветераны" БМП-2, принятые на вооружение еще в 1980-м, показали зрителям боевые модули (БМ) "Бережок" со скорострельной 30-миллиметровой пушкой, автоматическим гранатометом, пулеметом и четырьмя противотанковыми ракетами "Корнет". А перспективные боевые машины на платформе "Курганец-25" — БМ "Эпоха" с 57-миллиметровым автоматическим орудием, способным эффективно бороться с легкобронированной техникой и малоразмерными БПЛА.

Боевая машина пехоты БМП-2 с боевым модулем "Бережок" на военном параде в честь 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне Источник изображения: © РИА Новости / Евгений Биятов

Само собой, в параде участвовали все основные боевые танки Сухопутных войск — Т-72Б3, Т-80БВМ, Т-90М и Т-14. В специальной военной операции российские машины продемонстрировали устойчивость к хваленым натовским ПТУР "Джавелин" и NLAW — продолжают бой даже после нескольких прямых попаданий.

Боевыми машинами десанта БМД-4М и бронетранспортерами "Ракушка" управляли бойцы из 106-й гвардейской парашютно-десантной дивизии, принимавшие участие в СВО. "Крылатая пехота", в частности, воевала на киевском направлении и более месяца удерживала стратегически важный аэродром Гостомель.

Ветераны войны и Вооруженных сил на военном параде в честь 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне Источник изображения: © POOL

Церемонию закрыл сводный оркестр из 900 музыкантов, впервые исполнивший на Красной площади песню "Родная страна" (музыка Георгия Мовсесяна, слова Виктора Гина). Парад завершился на высокой ноте, и он явно удался — несмотря на непогоду и, мягко говоря, неспокойную обстановку в мире.