РФ создает гиперзвуковые ракеты нового поколения для нанесения ударов с земли, воздуха и моря - Борисов

Москва. 9 мая. ИНТЕРФАКС - Россия создает новое поколение гиперзвуковых ракет для различных носителей, ракетоносец Ту-22М3М уже испытывает новое изделие, сообщил в интервью "Интерфаксу" вице-премьер РФ Юрий Борисов.

"Ведутся работы по созданию гиперзвуковых ракет нового поколения наземного, воздушного и морского базирования. По своим характеристикам они будут превосходить существующие и перспективные разработки ведущих государств", - заявил зампред правительства РФ.

"Этими ракетами планируется оснащать модернизированные и перспективные авиационные комплексы, уже идут испытания на ракетоносцах Ту -22М3М", - сказал Борисов.

Среди российского гиперзвукового оружия ранее назывались ракеты "Циркон", комплексы "Авангард" и "Кинжал".

"ЦИРКОН"

24 августа прошлого года на форуме "Армия-2021" Минобороны РФ сообщило о подписании контракта на поставку новых гиперзвуковых морских ракет "Циркон" (корпорация "Тактическое ракетное вооружение", КТРВ).

В феврале 2019 года в послании Федеральному Собранию президент РФ сообщил, что ракета "Циркон" будет способна поражать наземные и надводные цели на дальности свыше 1 тысячи километров со скоростью около 9 Махов. В декабре 2019 года президент сказал, что по плану идут работы над гиперзвуковой ракетой "Циркон" не только морского, но и наземного базирования.

"КИНЖАЛ"

"Кинжал" - авиационный комплекс с высокоточной гиперзвуковой аэробаллистической ракетой. Создан на базе модернизированного дальнего истребителя-перехватчика МиГ-31 - МиГ-31К. По словам российских военных, он способен поражать цели на дальности более 2 000 км, при этом гарантированно преодолевая все существующие и разрабатываемые системы противовоздушной и противоракетной обороны.

Сообщалось, что опытно-боевое дежурство в Южном военном округе несут 10 истребителей-перехватчиков в модификации МиГ-31К "Кинжал". С апреля 2018 года они несут дежурство над Каспийским морем. Кроме того, военные сообщали о планах до 2024 года оснастить этими комплексами авиаполк в Красноярском крае. Глава Генштаба РФ Валерий Герасимов в декабре 2019 года сообщил, что Россия расширяет географию применения гиперзвукового авиационного комплекса "Кинжал" и уже испытала его в Арктике.

24 августа прошлого года на военно-техническом форуме "Армия-2021" министерство обороны России заключило новые контракты на 500 млрд рублей на поставку вооружения и модернизацию военной техники. В частности, по одному из контрактов военные закупают ракеты для гиперзвукового авиакомплекса "Кинжал".

"АВАНГАРД"

В декабре 2019 года в Минобороны РФ сообщили, что на боевое дежурство под Оренбургом поставлен первый ракетный полк, вооруженный межконтинентальными баллистическими ракетами с гиперзвуковым боевым блоком "Авангард". На заседании коллегии Минобороны РФ в декабре 2020 года министр обороны Сергей Шойгу сообщил, что Россия продолжает развертывание "Авангардов".

"Авангард" - новый российский стратегический ракетный комплекс с гиперзвуковым планирующим крылатым боевым блоком, развивающим скорость около 27 Махов (Мах - скорость звука). Разработан в реутовском НПО машиностроения (корпорация "Тактическое ракетное вооружение", КТРВ).

По словам российских военных, "Авангард" станет эффективным ответом на развертывание американской системы противоракетной обороны.

Известно, что первоначально боевые блоки "Авангард" устанавливаются на межконтинентальных баллистических ракетах (МБР) УР-100Н УТТХ. Затем их носителями станут новые межконтинентальные ракеты "Сармат".

ТУ-22М3М

Как сообщал "Интерфакс", компания "Туполев" работает над созданием глубоко модернизированной версии дальнего бомбардировщика-ракетоносца - Ту-22М3М. Разработчик неоднократно подчеркивал, что Ту-22М3М - полностью новый самолёт, который сохранил от предыдущей модификации только планер.

Первый опытный образец Ту-22М3М поднялся в воздух 28 декабря 2018 года. Полёт проходил на высоте 1500 метров и длился 37 минут. 20 марта 2020 года впервые взлетела вторая опытная машина.

Ранее глава ОАК Юрий Слюсарь сообщал, что глубоко модернизированные строевые самолёты Ту-22М3М начнут поступать в войска с 2021 года.