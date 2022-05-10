Гиперзвуковой комплекс "Кинжал" усовершенствуют, дальность применения крылатых ракет "Калибр" увеличат - Борисов

Москва. 9 мая. ИНТЕРФАКС - Вице-премьер Юрий Борисов заявил, что российское высокоточное оружие проходит модернизацию, в том числе крылатые ракеты "Калибр" и гиперзвуковой комплекс "Кинжал".

"Мы продолжаем активно работать над совершенствованием характеристик комплекса "Кинжал", - заявил Борисов в интервью "Интерфаксу".

Он заявил, что ничего подобного "Кинжалу" нет ни у одного государства.

"Ракету, летящую со скоростью, превышающей скорость звука более чем в 10 раз, и при этом маневрирующую на всей траектории своего полета, действительно невозможно перехватить средствами ПВО-ПРО", - сказал вице-премьер.

"Ее высокие боевые характеристики позволяют гарантировано поражать как наземные объекты, в том числе защищенные, так и движущиеся морские цели", - отметил он

Зампред правительства сообщил, что была серьёзно модернизирована система информационного обеспечения применения крылатых ракет "Калибр", это в разы сократило сроки их подготовки к боевому применению.

"Сейчас идет работа над увеличением дальности применения "Калибра", а также над расширением возможностей взаимодействия с различными средствами целеуправления, в том числе с беспилотниками", - сообщил Борисов.

Российские военные дважды сообщали об ударах "Кинжалом" по объектам на Украине: 11 апреля для уничтожения командного пункта ВСУ в Донбассе и 18 марта для удара по подземному складу ракет и боеприпасов украинских войск в Ивано-Франковской области.

"Кинжал" - авиационный комплекс с высокоточной гиперзвуковой аэробаллистической ракетой. Создан на базе модернизированного дальнего истребителя-перехватчика дальнего радиуса действия МиГ-31 - МиГ-31К. По словам российских военных, он способен поражать цели на дальности более 2 000 км, при этом гарантированно преодолевая все существующие и разрабатываемые системы противовоздушной и противоракетной обороны.

24 августа 2021 года на военно-техническом форуме "Армия-2021" министерство обороны России заключило новые контракты на 500 млрд рублей на поставку вооружения и модернизацию военной техники. В частности, по одному из контрактов военные закупают ракеты для гиперзвукового авиакомплекса "Кинжал".

"Калибр" - семейство российских крылатых ракет большой дальности, разработаны ОКБ "Новатор", АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей". Этими ракетами оснащают современные российские корабли и подводные лодки.