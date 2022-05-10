Этот самолет — уникальная советская разработка, напоминающая Чебурашку

"Чебурашка"! Сильные стороны редкого самолета Ан-72, у которого двигатели расположены над крыльями

Самолеты, выпускавшиеся советским конструкторским бюро "Антонов", отличались необычной конструкцией, отмечает автор статьи. Он рассказывает об одном уникальном самолете "семейства" Ан, который в Японии сравнили с персонажем популярного советского мультфильма.

Может взлетать и садиться на взлетно-посадочную полосу длиной всего 600 метров?

Самолеты, выпускавшиеся советским конструкторским бюро "Антонов", а ныне одноименной украинской компанией, отличаются необычной конструкцией, которая в то время редко встречалась в западных странах.

Самый известный — Ан-225, крупнейший в мире самолет, который был уничтожен во время боевых действий на Украине, но транспортный Ан-72, двигатели которого установлены над крыльями, не менее уникален.

Проектирование Ан-72 началось в середине 1970-х годов, а первый полет состоялся в 1977 году. Всего с 1984 по 1992 год было построено 114 самолетов. Несмотря на свою уникальную форму, Ан-72 относительно небольшого размера с точки зрения реактивного транспортного самолета: его длина составляет примерно 28 метров, а ширина — 32 метра.

Ан-72 относится к категории так называемых самолетов укороченного взлета и посадки. Он был спроектирован таким образом, чтобы иметь возможность взлетать и садиться на полосу длиной 600 метров, уровень подготовки которой ниже стандартной.

Суть конструкции фюзеляжа в том, что короткие шасси крепятся под фюзеляжем, а не к крыльям или двигателям, чтобы облегчить погрузку грузов и обеспечить беспрепятственную посадку и высадку пассажиров.

Задние двери открываются влево или вправо. Но самым уникальным является расположение двигателей. Это еще одна из сильных сторон самолета и одна из инноваций, направленная на улучшение характеристик для укороченного взлета и посадки.

Преимущества двигателей, установленных над крыльями

Компоновка Ан-72, при которой двигатели расположены над основанием крыла, позволяет воздуху от реактивных двигателей проходить по поверхности крыла и попадать на закрылки.

Это создает эффект Коанда, который увеличивает подъемную силу самолета, позволяя ему взлетать и садиться на более низких скоростях, чем самолеты с обычным расположением двигателей.

Однако при этом самолет неэффективен с точки зрения скоростного движения, а его конструкция требует специальных технических ухищрений, чтобы выдерживать жар из сопел двигателей.

На самом деле, Ан-72 имеет большое значение для истории транспортной авиации. В 1970-х годах в США и СССР велась активная разработка транспортных самолетов для осуществления укороченного взлета и посадки, и Ан-72 — это единственная подобная машина, которая применялась на практике.

В истории транспортной авиации был период, когда разработка моделей, способных работать в плохих условиях, стала популярным направлением. ВВС США, например, заказали разработку исследовательских самолетов C-14 и C-15 у компаний Boeing и Douglas соответственно, и обе модели совершили первые полеты в 1970-х годах.

Тем не менее эти самолеты не производились серийно из-за высокой стоимости разработки, а также из-за различных других расходов.

Национальная аэрокосмическая лаборатория Японии (NAL) также заказала у Kawasaki Heavy Industries экспериментальную модель укороченного взлета и посадки "Асука" для улучшения взлетно-посадочных характеристик самолета C-1, который совершил первый полет в 1970 году. Однако до серийного производства дело также не дошло.

Остался только Ан-72. Одной из причин, по которой он стал одним из немногих самолетов укороченного взлета и посадки, было то, что советские аэродромы зачастую оснащали оборудованием, которое не позволяло совершать длинные разбеги. Кстати, несмотря на то, что Ан-72 похож на "Асука" с точки зрения расположения двигателей и других характеристик, работы по его созданию начались примерно на десять лет раньше.

Схожие по дизайну родственники Ан-72

Есть производные от Ан-72. К ним относятся Ан-74, оборудованный для использования в Заполярье, и Ан-71 с радаром раннего предупреждения, установленным в хвостовой части.

Кстати, во время холодной войны НАТО давала советским самолетам кодовые названия, в частности, Ан-72 – это Coaler, то есть "Угольщик". В России же он получил прозвище "Чебурашка" в честь персонажа советских мультфильмов, отличавшегося большими ушами. Действительно, Ан-72 спереди напоминает Чебурашку: его двигатели похожи на большие уши.

Согласно информации официального Твиттер-аккаунта компании "Антонов", Ан-225 "Мрия" — это не единственный самолет, уничтоженный в ходе военной спецоперации на Украине. В список также входит Ан-74, потомок Ан-72.

Как я отметил выше, пока самым успешным проектом самолета укороченного взлета и посадки является Ан-72, но появится ли в будущем аналогичная концепция? Буду с интересом следить за ситуацией.

Автор: Масао Танэяма (Masao Taneyama)

Комментарии японских читателей

Тобанай тару

Замечательно, что вы написали только о преимуществах. Однако из-за особенностей системы обдува верхней поверхности крыла воздушный поток частично блокирует сопло, из-за чего сильно снижается эффективность. Это является существенным недостатком с точки зрения экологии, расхода топлива и скоростных характеристик.

Кроме того, летные характеристики отличаются от обычных самолетов, что также усложняет маневрирование и управление.

Per

Когда двигатель устанавливается непосредственно на крыле, сильно нагретый реактивный выхлоп обдувает его верхнюю поверхность, поэтому деталь должна быть изготовлена из высокожаропрочной нержавеющей стали или титана, что неизбежно увеличивает вес. Кроме того, необходимо разработать систему охлаждения, чтобы тепло не передавалось на балки крыла. Увеличение расходов неизбежно.

Yas

Когда Михаэль Шумахер выступал за Ferrari, был случай, когда жар от выхлопной трубы нагрел заднюю подвеску, в результате чего металлические детали расплавились и вышли из строя. Решение тепловых задач – дело непростое.

Тем не менее я думаю, что определенный спрос, например, на островах или на аэродромах, где обслуживание взлетно-посадочных полос затруднено, вероятно, будет.

Err

Я видел Ан-72 на выставке и его полеты. Двигатель на крыле смотрится красиво.

Возможность короткого взлета и посадки также впечатляет. Это единственный "рабочий" самолет подобного типа. Кстати эффект Коанда в некоторых обстоятельствах может затруднить взлет и посадку.

Ntakkie

Я думаю, что основной причиной, по которой Ан-72 стал единственным в мире серийным самолетом, является низкий уровень попадания в двигатели посторонних предметов при взлете и посадке на пересеченной местности. Это важно в Сибири и других отдаленных регионах.

Kix

"Асука" продемонстрировал отличные характеристики при коротких взлетах и посадках. Однако его эксплуатационные характеристики значительно отличались от других самолетов: он был слишком шумным и дорогостоящим. Было признано, что гораздо разумнее удлинить взлетно-посадочную полосу и использовать обычный самолет.

Тат

Двигатели HondaJet прикреплены не к крыльям, а находятся дальше. Поэтому крылья не подвержены воздействию тепла и имеют большую подъемную силу, что очень хорошо. Скорость и экономичность важны, но также важна способность взлетать и садиться на короткой дистанции — это вечная проблема.

Bf1

CCCР, который в то время копировал все, что производил Запад, срисовал этот самолет с транспортного YC-14 ВВС США. В конечном итоге в США он так и остался на стадии разработки, а в коммунистическом блоке запустили массовое производство.

The Working Dead

Самым известным самолетом с двигателями, установленными над крыльями, является самолет A-10 Thunderbolt II. Суть конструкции в том, что крылья экранируют двигатели от наземного огня. Еще один самолет с двигателями, установленными над крыльями, это - B-2.

Gt6

Давным-давно "Асука" прилетал на мероприятие в аэропорт Окаяма. Собралось большое число зрителей. Но двигатель не запустился, и шоу пришлось отменить. Очень неприятное воспоминание.