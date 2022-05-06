На Северной верфи прошла технологическая операция по выводу траулера «Капитан Брейхман» из эллинга

На Северной верфи в рамках подготовки траулера - процессора «Капитан Брейхман» проекта 170701 к спуску на воду прошла операция по его выводу из эллинга на открытый стапель.

Предварительно траулер-процессор «Капитан Брейхман» освободили от строительных лесов и установили на судовозный поезд, состоящий из гидравлических тележек высокой грузоподъемности. Примерно за три часа судно вывели из эллинга и с помощью трансбордерного устройства закатили на открытый стапель. По словам судостроителей, операция по перемещению заказа требовала большой аккуратности: из-за своих габаритов траулер-процессор прошел в воротах эллинга почти впритык. Поскольку ранее уже было выведено на стапель три таких судна, непредвиденных проблем с четвертым траулером не возникло.

В течение мая на заказе судостроителям необходимо завершить формирование секций надстройки, выполнить монтаж ходовой рубки, носовой и кормовой мачт, установить три палубных крана, донные части рыбопоискового оборудования и траловые дуги, закончить окраску корпуса. После выполнения этих работ заказ переведут в док. Спуск на воду траулера «Капитан Брейхман» запланирован на конец мая – начало июня.

Серия рыбопромысловых траулеров-процессоров неограниченного морского плавания проекта 170701, строящаяся Северной верфью для Группы НОРЕБО, состоит из десяти судов, шесть из них будут работать в Северном бассейне, а четыре – в Дальневосточном. Впервые для российских промысловых судов применена новая архитектура корпуса — капсулообразная форма носовых обводов с оконечностью типа Enduro Bow. Это позволяет увеличить площадь рабочего пространства на борту и улучшить мореходные характеристики.

Справка о Судостроительном заводе «Северная верфь»

«Северная верфь» (первое название — Путиловская) основана 14 ноября 1912 года. В 2022 году заводу исполняется 110 лет. Верфь является одним из ведущих предприятий оборонной промышленности России. За столетнюю историю здесь построено около 600 надводных кораблей и коммерческих судов для ВМФ и гражданских флотов, в том числе ракетные крейсера, корабли противовоздушной обороны, большие противолодочные корабли и эскадренные миноносцы, пассажирские и сухогрузные суда, контейнеровозы, суда типа ро-ро, балкеры, буксиры, суда снабжения, паромы и плавучие доки. Сегодня в портфеле заказов предприятия - серии фрегатов, корветов, рыболовецких судов ярусного и тралового способов лова.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, Пресс-релиз ПАО Судостроительный завод «Северная верфь»