Премьер Израиля принял извинения Путина за высказывания Лаврова - канцелярия Беннета

Иерусалим. 5 мая. ИНТЕРФАКС - Премьер Израиля Нафтали Беннет в ходе телефонного разговора принял извинения президента РФ Владимира Путина за вызвавшие недовольство израильского руководства высказывания главы российского МИД Сергея Лаврова, сообщает канцелярия Беннета в твиттере.

"Они обсудили высказывания главы МИД РФ Лаврова. Премьер-министр принял извинения президента Путина на высказывания Лаврова и поблагодарил за прояснения позиции по поводу еврейского народа и памяти Холокоста", - говорится в сообщении.

Также Беннет попросил Путина "рассмотреть разные варианты для эвакуации с завода "Азовсталь" в Мариуполе".

"Президент Путин пообещал разрешить эвакуацию гражданских, в том числе - раненных, через гумкоридоры ООН и Красного креста", - отмечает канцелярия Беннета.

Отношения России и Израиля осложнились на днях после того, как глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью итальянской телекомпании "Медиасет" заявил, что президент Украины Владимир Зеленский "выдвигает аргумент: какая у них (на Украине-ИФ) может быть нацификация, если он (Зеленский-ИФ) еврей". "Могу ошибиться, но у Гитлера тоже была еврейская кровь. Это абсолютно ничего не значит. Мудрый еврейский народ говорит, что самые ярые антисемиты, как правило, евреи. "В семье не без урода", как у нас говорят", - сказал Лавров.

2 мая МИД Израиля пригласил посла России Анатолия Викторова в связи с недавними высказываниями Лаврова о возможном наличии еврейских корней у Адольфа Гитлера. По данным газеты The Jerusalem Post, "глава МИД Израиля Яир Лапид назвал высказывания Лаврова непростительными и возмутительными". "Евреи не уничтожали сами себя во время холокоста. Обвинять евреев в антисемитизме - это вопиющий уровень расизма в отношении евреев", - сказал Лапид.

На этом фоне стало известно, что израильские власти ведут дискуссии о возможном увеличении поставок помощи на Украину, включив в нее, в том числе, оборонительные системы. "В ходе дискуссий по этому вопросу большинство официальных лиц поддерживают вариант, при котором Израиль увеличивает объемы военных и гражданских грузов для Украины. В ближайшие дни ожидаются дополнительные обсуждения, в ходе которых рассмотрят список вещей, которые можно отправить на Украину", - сообщила 3 мая газета "Гаарец".