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Интерфакс-АВН

Глава японского Минобороны заявил Остину о планах Токио кардинально усилить оборонный потенциал Японии - СМИ

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Нобуо Киси
Нобуо Киси.
Источник изображения: Reuters

Токио. 5 мая. ИНТЕРФАКС - Глава Минобороны Японии Нобуо Киси накануне на встрече с шефом Пентагона Ллойдом Остином объявил, что Токио намерен существенным образом укрепить свой военный потенциал, сообщает в четверг издание The Japan Times.

"По данным японского Минобороны, Киси заявил о "серьезной решимости" Японии фундаментальным образом нарастить свои оборонные возможности, а Остин приветствовал этот шаг", - отмечает газета.

Издание напоминает, что Япония планирует до конца года обновить стратегию по нацбезопасности. При этом правящая Либерально-демократическая партия предлагала существенно нарастить военные расходы, предположительно, с 1% до 2% от ВВП, и на случай конфликта получить возможность наносить удары по районам запуска ракет с вражеской территории. The Japan Times отмечает, что если подобные предположения получат одобрение, то это будет означать важные изменения для оборонной политики Японии и ее альянса с США.

Между тем перед встречей с Остином в Пентагоне Нобуо Киси заявил, что спецоперация РФ на Украине является "предметом для беспокойства в Индо-Тихоокеанском регионе".

В свою очередь шеф Пентагона упомянул угрозы международному порядку со стороны Китая, а также подтвердил готовность США защищать Японию, в том числе при помощи полного спектра американских конвенциональных и ядерных вооружений. Остин уточнил, что под действие Договора о взаимном сотрудничестве и гарантиях безопасности между США и Японией подпадают и контролируемые Токио острова Сэнкаку (китайское название - Дяоюйдао), являющиеся предметом территориального спора Японии и Китая.

Также, по данным The Japan Times, Нобуо Киси и Остин договорились активизировать сотрудничество двух стран с целью помешать изменениям силой статус-кво в Индо-Тихоокеанском регионе.

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