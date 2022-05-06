РКК "Энергия" создаст эскизный проект новой российской орбитальной станции за 2,7 млрд рублей

Москва. 5 мая. ИНТЕРФАКС - "Роскосмос" заключил контракт с Ракетно-космической корпорацией (РКК) "Энергия" на разработку эскизного проекта Российской орбитальной служебной станции (РОСС) за 2,7 млрд рублей, следует из данных портала госзакупок.

Контракт подписан между госкорпорацией "Роскосмос" и ПАО "РКК "Энергия" в рамках опытно-конструкторской работы на тему: "Создание космического комплекса российской орбитальной станции".

По данным портала, цена контракта составляет почти 2,7 млрд рублей.

Согласно сообщению "Роскосмоса", эскизное проектирование национальной станции будет вестись в два этапа.

"Первый предусматривает анализ сценариев развёртывания и наклонения целевой орбиты, расчет стоимости доставки 1 кг грузов на станцию, развертывание начальной конфигурации станции и переход космических аппаратов с орбиты РОС на окололунную орбиту", - говорится на сайте госкорпорации.

Второй этап включает разработку эскизного проекта и технических заданий вариантов станции, а также рассмотрение возможностей обеспечения станции связью, вопросы подготовки экипажей, функционирования в беспилотном и пилотируемом режимах, сообщает госкорпорация.

Россия, как сообщалось, решила строить собственную орбитальную станцию, рассматривается выход из проекта Международной космической станции (МКС), и связано это с ухудшением технического состояния российского сегмента станции.

Помимо этого, на фоне обострения российско-американских отношений из-за ситуации на Украине глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин заявил, что дальнейшее продолжение сотрудничества по МКС возможно только при снятии санкций с российской космической отрасли. 2 апреля Рогозин заявил, что госкорпорация подготовит свои предложения руководству страны по срокам прекращения участия России в проекте МКС.

Рогозин сообщал, что около 80% оборудования российского сегмента МКС выработало свой ресурс и затраты на его содержание после 2025 года будут сопоставимы со стоимостью создания новой станции.

Сообщалось, что Россия может уйти из проекта МКС с 2025 года, передав ответственность за свой сегмент партнёрам по станции. При этом отмечалось, что Россия может продолжить поддерживать свой сегмент при финансовом участии США.

Альтернативой станет создание национальной орбитальной станции, первый модуль которой планируют запустить в 2025 году, а завершить развертывание в 2035 году.

31 июля научно-технический совет "Роскосмоса" одобрил создание новой российской орбитальной станции.

Завершение эксплуатации МКС запланировано на 2028 год, к этому времени "Роскосмос" должен запустить в работу новую российскую орбитальную станцию.

21 сентября Научно-технический совет "Роскосмоса" и Совет по космосу РАН одобрили концепцию новой станции и рекомендовали представить ее в правительство РФ.

Россия сможет сама профинансировать строительство новой орбитальной станции, но готова и к кооперации, заявил 19 апреля вице-премьер РФ Юрий Борисов, отметив, что станция сможет быть "неким промежуточным пунктом для полетов и освоения Луны, лунного пространства".