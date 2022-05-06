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Интерфакс-АВН

Оснований для всеобщей мобилизации в РФ нет ни сейчас, ни в будущем, заявляют в Думе

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Юрий Швыткин
Юрий Швыткин.
Источник изображения: © РИА Новости / Александр Паниотов

Москва. 5 мая. ИНТЕРФАКС - Зампредседателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин заявил, что информация западных СМИ о якобы готовящейся в России всеобщей мобилизации не имеет никаких оснований.

"Оснований для распространяемой информации о якобы готовящейся в РФ всеобщей мобилизации нет ни сейчас, ни в будущем", - сказал Швыткин "Интерфаксу" в четверг.

Он считает, что "данные слухи появляются со ссылкой на иностранные источники с целью посеять некоторую неразбериху, панические настроения среди населения".

Накануне в Кремле опровергли сообщения о том, что в РФ будет объявлена всеобщая мобилизация.

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Россия
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