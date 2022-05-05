Командовать войсками НАТО в Европе будет специалист по борьбе с Россией

Les Echos: 5 вещей, которые нужно знать о Кристофере Каволи, новом главнокомандующем НАТО

У объединенных сил НАТО в Европе новый командующий — генерал Каволи, сообщает французское издание "Лез эко". Интересно, что новость вышла под рубрикой "Украина". Кто бы мог подумать, что когда-нибудь именно "под Украину" будут выбирать высших командующих НАТО.

Американский генерал Кристофер Каволи назначен новым главнокомандующим силами НАТО в Европе, сообщила во вторник пресс-служба альянса. В настоящее время этот пост занимает генерал ВВС США Тод Уолтерс.

В условиях сильной напряженности в отношениях с Россией НАТО придает особое значение тому, кто будет командовать Объединенными силами организации в Европе. Так кто же он — генерал Кристофер Каволи и чем он будет командовать?

Верховный главнокомандующий ОВС НАТО в Европе (SACEUR) является одним из двух стратегических командующих НАТО. Он отвечает за общее командование военными операциями НАТО. Кристофер Каволи сменит генерала Тода Уолтерса на церемонии, запланированной на лето. При взгляде на его биографическую справку нам открывается карьера блестящего профессионального военного.

1. Его отец был военным

Сын американского офицера итальянского происхождения, Кристоф Каволи родился в разгар холодной войны в Вюрцбурге (Западная Германия) и вырос на военных базах, где служил его отец.

2. Он изучал дождевых червей

Каволи имеет в своем образовательном багаже степень бакалавра биологии, причем закончил он престижный Принстонский университет. Его диссертация называлась "Влияние дождевых червей на вертикальное распространение слизевиков в почве". После окончания учебы в 1987 году он поступил в Учебный корпус подготовки офицеров запаса (ROTC).

3. Он говорит по-русски

Одна из особенностей этого блестящего кадрового военного: Кристофер Каволи говорит по-русски. В рамках армейской карьеры в 1995 году он присоединился к программе, предназначенной для офицеров, желающих специализироваться на знании конкретной географической области, то есть любителей страноведения. В 1997 году получил степень магистра по специальности "Российские и восточноевропейские исследования" в Йельском университете. С 2003 года он возглавлял отдел по России в аппарате председателя Объединенного комитета начальников штабов, в который входят высшие офицеры американской армии. По всей видимости, этот его навык сыграл свою роль при выборе именно его кандидатуры в нынешней ситуации.

4. У него есть боевой опыт

Кристофер Каволи участвовал в многочисленных военных операциях. После первой войны в Персидском заливе в начале 1990-х годов Каволи был отправлен в Боснию в конце 1990-х, а затем с 2006 года руководил операциями в Афганистане. Он даже был какое-то время заместителем командующего региональным командованием НАТО в Герате.

5. Он уже покомандовал войсками США в Европе

Кристофер Каволи уже успел поруководить армией США в Европе с января 2018 года по октябрь 2020 года. После этого он работал в объединенном европейско-африканском командовании НАТО со штаб-квартирой в Висбадене (Германия).