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Интерфакс-АВН

Шойгу: в параде на Красной площади 9 мая примут участие 11 тыс. человек, 131 образец боевой техники и 77 летательных аппаратов

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Самоходная артиллерийская установка "Коалиция-СВ" на генеральной репетиции военного парада на Красной площади
Самоходная артиллерийская установка "Коалиция-СВ" на генеральной репетиции военного парада на Красной площади.
Источник изображения: © РИА Новости / Илья Питалев

Москва. 4 мая. ИНТЕРФАКС - Одиннадцать тысяч человек, 131 образец вооружения, 77 летательных аппаратов будут задействованы в военном параде, который состоится 9 мая на Красной площади в Москве, сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

"Всего в нём примут участие 11 тысяч человек, 131 образец вооружения и военной техники, 77 летательных аппаратов", - сказал Шойгу на селекторном совещании в среду.

По словам министра, "впервые в пешем строю пройдут парадные расчёты мурманского филиала Нахимовского военно-морского училища".

"В составе механизированной колонны по Красной площади первый раз проедут современные 122-миллиметровые реактивные системы залпового огня (РСЗО) "Торнадо-Г", оснащённые автоматизированной системой управления наведением и огнём", - сообщил Шойгу.

Он также заявил, что генеральная репетиция парада в ознаменование 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне запланирована на 7 мая.

"Торнадо-Г" - модернизированная реактивная система залпового огня, созданная на базе РСЗО "Град". "Торнадо-Г" отличается от своей предшественницы повышенной эффективностью стрельбы, более мощными боеприпасами, а также наличием автоматизированных систем наведения, прицеливания, топопривязки и навигации. Благодаря нововведениям система может выполнять боевые задачи полностью автономно.

Кроме того, "Торнадо-Г" по сравнению с РЗСО "Град" имеет увеличенную в два раза массу головной части снаряда и, как следствие, поражающее действие реактивного снаряда выше от двух до шести раз.

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