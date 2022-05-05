Шойгу: Прибывший на Украину транспорт НАТО с оружием для ВСУ будет уничтожаться

О том, что США и их союзники по НАТО продолжают накачивать Украину вооружением, сообщил в среду на селекторном совещании министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу. Он подчеркнул, что любой транспорт Североатлантического альянса, прибывший на территорию Украины с вооружением или материальными средствами для нужд военных, "рассматривается нами как законная цель для поражения".

В последнее время все чаще удары высокоточным оружием наносятся по складам и ангарам, куда доставляют из западных стран вооружение для ВСУ. Кроме того, российские военные стали уничтожать инфраструктуру железнодорожного транспорта на Украине - в тех участках, которые задействованы для доставки в Донбасс бронетехники, вооружения и боеприпасов.

Иван Петров