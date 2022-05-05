Соединение кораблей охраны водного района Приморской флотилии разнородных сил ТОФ отметило 90-летний юбилей

Совместный выход в море кораблей Тихоокеанского флота для отработки задач боевой подготовки.

ЦАМТО, 4 мая. Бригаде кораблей охраны водного района Приморской флотилии разнородных сил (ПрФлРС) Тихоокеанского флота (ТОФ) исполнилось 90 лет со дня образования.

За свою историю надводные корабли соединения множество раз принимали участие в оперативных учениях Тихоокеанского флота и совершали боевые походы в дальнюю морскую зону.

История бригады кораблей охраны водного района Приморской флотилии Тихоокеанского флота началась 21 апреля 1932 года, когда в состав Морских Сил Дальнего Востока была включена 1-я морская бригада траления и заграждения. Именно ее правопреемником официально является бригада.

Приказом Военного Совета ТОФ от 28 августа 1939 г. Охрана водного района была выделена из состава Владивостокского Укрепленного района в самостоятельное соединение и непосредственно подчинена Военному Совету ТОФ.

В августе 1945 года корабли соединения совместно с торпедными катерами активно участвовали в высадке десанта в северокорейские порты Сейсин, Расин, Юки. Всего было десантировано около 1500 военнослужащих, потоплено и повреждено 17 транспортов противника, сбито 2 самолета.

2 мая 1998 года образована 165 Краснознаменная бригада надводных кораблей ТОФ из 47 бригады ОВР и 165 Краснознаменной бригады ракетных катеров.

В настоящее время в состав соединения входят дивизионы ракетных кораблей, малых противолодочных кораблей, тральщиков, отряд противодействия диверсионным силам и средствам, пост рейдовой службы и другие подразделения.

В честь юбилея соединения кораблей охраны водного района на территории части состоялись торжественные мероприятия, в которых приняли участие представители командования ТОФ, ветераны флота, а также представители мэрии и городской думы Владивостока, сообщает пресс-служба Восточного военного округа.