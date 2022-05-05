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ЦАМТО

Консолидация интеллектуального потенциала России в сфере ИТ-технологий – тенденция нового времени

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Искусственный интеллект
Искусственный интеллект.
Источник изображения: Вестник ГЛОНАСС

ЦАМТО, 4 мая. Необходимость объединения усилий, ведущих ученых и организаций в сфере ИТ-технологий стала главной задачей тематической сессии "Искусственный интеллект – новая основа безопасности критической инфраструктуры государства", прошедшей в рамках научно-деловой программы Российской недели высоких технологий.

Модератором мероприятия выступил начальник Главного управления инновационного развития Минобороны России генерал-майор Александр Осадчук.

В открытой дискуссии представители профессионального сообщества обсудили новые возможности и отечественные программные и аппаратные решения для обеспечения безусловного сегодняшнего приоритета – защите критической инфраструктуры государства. Также в рамках мероприятия участники обменялись мнениями по перспективным трендам развития информационных технологий, телекоммуникаций и технологий искусственного интеллекта.

"Важно незамедлительно реагировать на динамику изменения рынка ИТ в условиях санкционного давления и оперативно принимать соответствующие новые технологические, организационные и законодательные решения", – обозначил один из главных тезисов в ходе открытия тематической сессии генерал-майор А.Осадчук.

Одним из таких решений стало предложение нарастить темпы объединения участников рынка ИТ-технологий на единой площадке. Сегодня такой площадкой для решения комплексных задач является инновационный сектор Минобороны России по работе с перспективными технологиями и стартапами в сфере ИТ – Военный инновационный технополис "ЭРА", на базе которого развернуты представительства ведущих предприятий ОПК и вузов страны.

В ходе сессии были обсуждены кадровые вопросы. Одним из знаковых стало выступление президента МФТИ Николая Кудрявцева, в котором он рассказал о подходах к работе с молодежью в стенах собственного вуза. По его словам, "мы расширяем среду талантливой молодежи, которые хотят работать в данной области, и даем им соответствующие компетенции. Так, студенты проводят за своей технологической работой вторую половину обучения (3-6 курсы). Мы стремимся подключать к разработкам на самых ранних стадиях обучения, выявить и обучить".

Заместитель генерального директора ЗАО "НТЦ "Модуль" Алексей Мохнаткин информировал о неравномерном и неплановом обеспечении области ИИ в стране, а также отметил важность концентрации усилий по общественному и государственному регулированию области искусственного интеллекта в России.

Заместитель руководителя аналитического центра при Правительстве РФ Сергей Наквасин рассказал о важности вдумчивого и сбалансированного подхода при осуществлении нормативного регулирования сферы ИИ. "В настоящее время совместно с Минобороны России для межведомственного объединения усилий и компетенций в сфере ИИ, нами разрабатывается проект меморандума, который мы планируем подписать на Международном военно-техническом форуме "Армия-2022", – отметил Сергей Наквасин.

Как отметили участники, гости и организаторы тематической сессии, общее мнение экспертного сообщества по итогам проведения мероприятия состоит в необходимости объединения усилий в области ИИ, важности скорейшего создания государственных институтов поддержки ИИ, обеспечении механизмов диверсификации и трансфера интеллектуальных технологий, разработке отечественной программной и аппаратно-компонентной базы.

В заключительной части сессии был сделан акцент на обсуждении возможности создания национальной нейросетевой платформы, как комплекса взаимоувязанных организационных, технических и нормативно-правовых мер. Уже в скором времени с учетом текущих наработок доверенная платформа искусственного интеллекта обеспечит единый подход к разработке и продвижению безопасных решений на основе интеллектуальных технологий, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

Справочно:

В период с 26 по 29 апреля в рамках РНВТ-2022 Главное управление инновационного развития Минобороны России представляло экспозицию Военного инновационного технополиса "ЭРА" и выставочный стенд Международного военно-технического форума "Армия-2022" с возможностью предварительной регистрации.

Специалисты ГУИР МО РФ в дни работы РНВТ-2022 оценивали разработки, представленные участниками общей экспозиции для принятия решений о возможности их дальнейшего применения в интересах обеспечения безопасности государства.

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