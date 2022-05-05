Т-90М – четвертая модификация "девяностого", опробованная в реальных боях

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Все модификации танков Т-90 опробованы в настоящих боевых действиях. Еще в первую войну на Северном Кавказе появлялись неподтвержденные сообщения о единичных случаях применения новейших на то время российских основных боевых танков Т-90.

Правда, каких-то документальных подтверждений до сих пор не обнародовано, и, как считают имеющие боевой опыт офицеры-танкисты, за "девяностые" принимали Т-72Б образца 1989 года со встроенной динамической защитой "Контакт-5".

Реально же, первой "горячей точкой", где пришлось по-настоящему повоевать Т-90 различных модификаций, стала Сирия. Здесь засветились как ранняя версия, еще с литой башней, так и значительно более совершенные Т-90А и командирские варианты.

Танки прекрасно показали себя в боях с формированиями международных террористов, выдерживая попадания американских противотанковых управляемых ракет TOW-2A.

Т-90С активно применялись азербайджанской стороной в ходе конфликта в Нагорном Карабахе в 2020 году. Сообщалось о минимальных потерях - всего четыре танка не удалось вернуть в строй после получения ими фатальных повреждений.

В конце минувшего месяца стало известно, что в специальной операции против украинских вооруженных формирований задействованы новейшие Т-90М. Причем, на появившихся в Сети материалах были обнародованы изображения танка в специальной накидке, которая снижает тепловую и радиолокационную заметность.