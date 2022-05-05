Войти
Вестник Мордовии

Т-90М – четвертая модификация "девяностого", опробованная в реальных боях

1124
2
0

Источник изображения: Фото: Росгвардия

Все модификации танков Т-90 опробованы в настоящих боевых действиях. Еще в первую войну на Северном Кавказе появлялись неподтвержденные сообщения о единичных случаях применения новейших на то время российских основных боевых танков Т-90.

Правда, каких-то документальных подтверждений до сих пор не обнародовано, и, как считают имеющие боевой опыт офицеры-танкисты, за "девяностые" принимали Т-72Б образца 1989 года со встроенной динамической защитой "Контакт-5".

Реально же, первой "горячей точкой", где пришлось по-настоящему повоевать Т-90 различных модификаций, стала Сирия. Здесь засветились как ранняя версия, еще с литой башней, так и значительно более совершенные Т-90А и командирские варианты.

Танки прекрасно показали себя в боях с формированиями международных террористов, выдерживая попадания американских противотанковых управляемых ракет TOW-2A.

Т-90С активно применялись азербайджанской стороной в ходе конфликта в Нагорном Карабахе в 2020 году. Сообщалось о минимальных потерях - всего четыре танка не удалось вернуть в строй после получения ими фатальных повреждений.

В конце минувшего месяца стало известно, что в специальной операции против украинских вооруженных формирований задействованы новейшие Т-90М. Причем, на появившихся в Сети материалах были обнародованы изображения танка в специальной накидке, которая снижает тепловую и радиолокационную заметность.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Сирия
США
Продукция
BGM-71D ТOW-2
Т-72
Т-72Б
Т-90 "Владимир"
Т-90С
Компании
Росгвардия
Проекты
2020-й год
Похожие новости
21.12.2020
Лихие «девяностые»
14.12.2020
«Терминатор» обкатают в закрытом режиме
21.08.2019
"Армату" ждет долгая дорога
04.09.2017
Оружейные университеты в парке "Патриот"
02.03.2016
Взрывной сирийский опыт: открытые люки Т-90, для чего нужен "Реликт" и кондиционеры
16.07.2008
Полет танков
2 комментария
№1
05.05.2022 05:13
Понятно, что война без потерь не бывает, подбивают и новые Т-90, но уровень защищённости Т-90М "Прорыв-3" в разы превосходит  бюджетный Т-72-Б3 с его  "дырами" между панелями ДЗ и  полным отсутствием защиты верхней проекции башни, про КАЗ даже не упоминаю....
Самый многочисленный в войсках Т-72Б3, которых  закупили около полутора тысяч, едва тянет на роль "мобилизационного танка" и больше подходит в качестве учебного или учебно-боевого танка для конфликтов низкой интенсивности, где танки используются главным образом для усиления блок-постов и броневого прикрытия для пехоты при зачистках населённых пунктов.
0
Сообщить
№2
05.05.2022 13:55
Цитата
Танки прекрасно показали себя в боях с формированиями международных террористов, выдерживая попадания американских противотанковых управляемых ракет TOW-2A.
Если ударное ядро, бьющее сверху, в ДЗ попало или это старый TOW, бьющий прямым попаданием в лобовую броню. А так вон вполне уже уничтожают чем-то:

https://t.me/istorijaoruzija/60834


штурм
Цитата, штурм сообщ. №1
Самый многочисленный в войсках Т-72Б3, которых  закупили около полутора тысяч, едва тянет на роль "мобилизационного танка"
По мне он тянет лишь на то, чтобы туда поставить ИИ и автоматически ехать на марше в составе колонны и дистанционное управление, чтобы без экипажа идти в бой, но и то при наличии КАЗ "Арена-М" и нужна какая-то защита сверху - возможно весь верх танка обложить ДЗ "Реликт". Что меня поражает, так это тот факт, что даже максимально дешёвые козырьки от ударов сверху крайне мало куда поставили. Хотя, наверно, от них и толку крайне мало, зато мешаются.

Цитата, штурм сообщ. №1
про КАЗ даже не упоминаю....
Так на нём, вроде, сэкономили даже для Т-90М? Не?
0
Сообщить
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 05.05 17:33
  • 25165
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 05.05 15:39
  • 10
Небесная атака на бронетехнику
  • 05.05 14:48
  • 7
Шойгу: На Параде 9 мая впервые проедут современные 122-мм РСЗО "Торнадо-Г"
  • 05.05 14:36
  • 7
Россия начинает "недели мести" Финляндии
  • 05.05 14:22
  • 3
Уничтожение США бомбой GBU-31 движущегося корабля показали на видео
  • 05.05 14:11
  • 5
Найден эффективный источник энергии на Марсе
  • 05.05 13:55
  • 2
Т-90М – четвертая модификация "девяностого", опробованная в реальных боях
  • 05.05 08:41
  • 1
Опубликованы кадры репетиции воздушной части Парада Победы в Москве
  • 05.05 08:34
  • 1
Шойгу рассказал подробности парада на День Победы
  • 05.05 08:31
  • 2
В Нигерии сообщили, что Россия намерена инвестировать в строительство африканского газопровода для продажи топлива в Европу
  • 05.05 05:24
  • 9
Как защитить границу России от украинских вертолетов и беспилотников
  • 05.05 04:06
  • 4
В спецоперации примет участие снайпер с "Антиматерией"
  • 04.05 22:12
  • 4
Винтовентилятор: назад, в будущее
  • 04.05 21:54
  • 62
Слухи о поставках иранского оружия в Россию являются информационным вбросом
  • 04.05 18:06
  • 17
На Параде 9 мая истребители МиГ-29 впервые пролетят в виде буквы "Z"