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Интерфакс-АВН

Корабль Starliner готов ко второму испытательному полету к МКС - Boeing

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Космический корабль Starliner
Космический корабль Starliner.
Источник изображения: © AP Photo/John Raoux

Вашингтон. 3 мая. ИНТЕРФАКС - Перспективный космический корабль CST-100 Starliner готов ко второму тестовому полету (Orbital Flight Test-2 - OFT-2) в беспилотном режиме к Международной космической станции (МКС), намеченному на 19 мая, сообщил во вторник в ходе телеконференции NASA директор программы по его разработке корпорации Boeing Марк Наппи.

Запуск корабля CST-100 Starliner с помощью тяжелой ракеты-носителя Atlas V планируется осуществить с 41-го стартового комплекса на космодроме на мысе Канаверал во Флориде в рамках коммерческой программы NASA. Через 24 часа после старта корабль должен состыковаться со станцией. Он доставит на МКС более 225 кг материалов для снабжения МКС.

Запуск второй испытательной миссии OFT-2 к МКС планировалось осуществить еще в августе прошлого года, но из-за технических проблем за три часа до старта он был отменен. Были выявлены проблемы в работе 13 клапанов двигателей малой тяги служебного модуля корабля Starliner.

Компания Boeing разрабатывает пилотируемый космический корабль CST-100 Starliner в рамках контракта с NASA. Как и SpaceX, она выбрана американским космическим агентством в качестве разработчика новых систем для доставки американских астронавтов на МКС. Компания SpaceX уже выполнила четыре такие регулярные миссии с помощью своих кораблей Crew Dragon. Последний запуск был осуществлен в конце апреля. Тем временем компания Boeing все еще остается на этапе тестирования своего корабля в беспилотном режиме.

В ходе второй непилотируемой миссии корабль Starliner должен состыковаться с МКС, в составе которой он пробудет от 5 до 10 дней, после чего вернётся обратно на Землю.

20 декабря 2019 года Starliner в рамках первого тестового полета без экипажа из-за проблем с программным обеспечением отклонился от маршрута, вышел на нештатную орбиту, перерасходовал топливо и не смог пристыковаться к МКС. Он вернулся на Землю спустя два дня после запуска. Тем не менее он совершил успешную мягкую посадку на полигоне Уайт-Сэндс в штате Нью-Мексико. Это была первая посадка американской спускаемой системы на сушу. Все предыдущие американские аппараты приводнялись в океане.

За прошедшее после первого испытательного полета время Boeing и NASA внесли около 80 других корректирующих изменений в системы корабля перед проведением второго тестового испытания. Если второй полет пройдет успешно, то NASA может сертифицировать Starliner для осуществления первого тестового полета с астронавтами на борту.

В рамках контракта с NASA корпорация Boeing получила более $5 млрд на разработку, производство корабля Starliner, а также осуществление его миссий по доставке астронавтов на МКС и возвращению их на Землю. Он предназначен для экипажа в составе до семи человек.

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Страны
Мексика
США
Продукция
Atlas V
Компании
Boeing
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SpaceX
Проекты
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