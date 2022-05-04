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Интерфакс-АВН

США нужна модернизация вооруженных сил - генерал Милли

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Марк Милли
Марк Милли.
Источник изображения: Jim Lo Scalzo/EPA/ТАСС

Вашингтон. 3 мая. ИНТЕРФАКС - США в связи с мировой обстановкой достигли поворотного момента истории и нуждаются как в поддержании боеготовности вооруженных сил, так и в их модернизации, заявил председатель Объединенного комитета начальников штабов (ОКНШ) армии США генерал Марк Милли.

"Милли сказал, что США находятся "в очень важной и исторической геостратегической точке перелома", где военные США должны одновременно "поддерживать готовность и модернизировать свои силы для будущего", - сообщил телеканал CNN.

Генерал Милли, выступая на слушаниях в Сенате Конгресса США, подчеркнул, что, если США не справятся с этой задачей, под угрозу может быть поставлена безопасность будущих поколений американцев.

При этом он упомянул ситуацию вокруг Украины, которая, по его словам, "грозит подорвать не только европейские мир и стабильность, но и глобальные мир и стабильность".

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Страны
США
Украина
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