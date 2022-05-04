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Интерфакс-АВН

Россия продолжит сотрудничество по проекту МКС до 2030 года - глава НАСА

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МКС
МКС.
Источник изображения: Роскосмос

Вашингтон. 3 мая. ИНТЕРФАКС - Глава Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) Билл Нельсон считает, что Россия продолжит сотрудничество по проекту Международной космической станции (МКС) до 2030 года.

"Мы видим все причины, почему Россия продолжит сотрудничество в ближайшем будущем", - сказал Нельсон в ходе своего выступления перед Сенатом США.

"Они не выходят (из соглашения - ИФ). В последние дни выходят новости под вводящими в заблуждения заголовками. Если вы прочитаете статьи, в них излагается то, что не соответствует комментариям лиц из "Роскосмоса", российского космического агентства", - добавил Нельсон.

30 апреля глава госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин сообщил, что решение по продлению сотрудничества по проекту МКС уже принято, партнёры по соглашению будут предупреждены об окончании работы российской стороны на станции за год до этого.

"Мы подготовили свои предложения, о чем я также говорил, они отправлены и правительству, и президенту. Решение принято уже. Мы не обязаны о нем говорить публично, могу сказать только одно: в соответствии с нашими обязательствами мы за год предупредим наших партнеров об окончании нашей работы на МКС", - сказал Рогозин в интервью каналу "Россия-24" (ВГТРК).

12 апреля исполнительный директор госкорпорации по пилотируемым программам Сергей Крикалев сообщил, что "Роскосмос" продолжает оценку технического состояния российского сегмента МКС для возможности продления ее работы.

"Наши партнёры предлагают летать за пределами 2024 года. Мы будем пока продолжать оценивать технические состояние нашего сегмента", - сказал он.

2 апреля он заявил, что госкорпорация в ближайшее время доложит руководству страны "конкретные предложения "Роскосмоса" по срокам завершения сотрудничества в рамках МКС с космическими ведомствами США, Канады, Евросоюза и Японии".

"Считаю, что восстановление нормальных отношений между партнерами по Международной космической станции и другим совместным проектам возможно лишь при полной и безоговорочной отмене незаконных санкций", - отметил глава "Роскосмоса".

Ранее в госкорпорации сообщили о получении писем от NASA, ESA и Канадского космического агентства с ответом на предложение о снятии санкций с предприятий российской космической отрасли. Как отмечается в письмах, США и Канада считают своим приоритетом продолжение безопасной работы МКС. Глава NASA Билл Нельсон отметил, что существующие американские санкции не влияют на работу станции.

В "Роскосмосе" связывали ответ на это предложение с судьбой соглашения о возобновлении перекрестных полетов на МКС и продления срока работы станции. После начала российской военной операции на Украине многие страны ввели в отношении Москвы масштабные санкции. В 2021 году несколько российских космических предприятий, среди них самарский РКЦ "Прогресс" и "Центральный научно-исследовательский институт машиностроения" (ЦНИИмаш), были внесены в санкционные списки США.

Глава "Роскосмоса" назвал санкции в отношении космических предприятий - РКЦ "Прогресс" и ЦНИИмаш - незаконными.

1 марта в пресс-службе "Роскосмоса" сообщили "Интерфаксу", что продление соглашения об эксплуатации МКС в условиях санкций вызывает скептицизм.

31 декабря 2021 года глава NASA Билл Нельсон сообщил, что администрация президента США Джо Байдена одобрила продление соглашения об использовании МКС до 2030 года. По его словам, продление соглашения до 2030 года в результате даст человечеству ещё одно продуктивное десятилетие в научной сфере и обеспечит новые возможности на низкой околоземной орбите, а также откроет новые коммерческие направления.

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Канада
Россия
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Украина
Япония
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ESA (ЕКА)
NASA
Роскосмос
ЦНИИмаш
Персоны
Рогозин Дмитрий
Проекты
Евросоюз
МКС
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