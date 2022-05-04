Путин информировал Макрона о ходе специальной военной операции по защите республик Донбасса - Кремль

Россия открыта к диалогу с Киевом, заявил Путин

Москва. 3 мая. ИНТЕРФАКС - Президент РФ Владимир Путин в телефонном разговоре с президентом Французской Республики Эмманюэлем Макроном обменялся мнениями по ситуации на Украине.

"Президент России информировал о ходе специальной военной операции по защите республик Донбасса, в том числе об освобождении Мариуполя и эвакуации удерживавшихся националистами на заводе "Азовсталь" гражданских лиц в соответствии с договоренностью, достигнутой на встрече Владимира Путина с Генеральным секретарем ООН А.Гутеррешем 26 апреля", - сообщила пресс-служба Кремля по итогам диалога лидеров двух стран.

Российский лидер изложил принципиальные подходы к ведению переговоров с украинскими представителями.

Путин акцентировал внимание на том, что "несмотря на непоследовательность и неготовность Киева к серьезной работе - российская сторона по-прежнему открыта к диалогу".

Президент РФ подчеркнул, что страны-члены Евросоюза игнорируют военные преступления украинских силовиков, массированные обстрелы городов и населенных пунктов Донбасса.

"Отмечено, что Запад мог бы способствовать прекращению этих злодеяний, оказав соответствующее воздействие на киевские власти, а также прекратив поставки на Украину вооружений", - сообщает Кремль.