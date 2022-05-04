Авианосец ВМС КНР "Ляонин" и корабли сопровождения проводят маневры в западной части Тихого океана - СМИ

Пекин. 3 мая. ИНТЕРФАКС - Авианосная группа ВМС КНР во главе с авианосцем "Ляонин" приступила к плановым занятиям по боевой подготовке в западной части Тихого океана, сообщает во вторник издание "Глобал таймс".

Группа состоит из восьми кораблей, и кроме авианосца, в нее входят большой ракетный эскадренный миноносец типа 055 Nanchang, три ракетных эскадренных миноносца типа 052D - Xining, Urumqi и Chengdu, эскадренный миноносец типа 052C Zhengzhou, ракетный фрегат типа 054A и корабль снабжения Hulunhu.

В ВМС КНР отмечали, что эти маневры проходят по ежегодному расписанию, соответствуют международному праву и не направлены против конкретной страны.

Издание отмечает, что Силы самообороны Японии накануне засекли проход этой группы китайских кораблей через пролив Мияко, разделяющий японские острова Мияко и Окинава. По данным "Глобал таймс", Минобороны Японии объявило, что направляет эскадренный миноносец-вертолётоносец типа "Идзумо", патрульный самолет P-1 и противолодочный самолет P-3 Orion для слежения за китайскими кораблями.