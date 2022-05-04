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Интерфакс-АВН

Авианосец ВМС КНР "Ляонин" и корабли сопровождения проводят маневры в западной части Тихого океана - СМИ

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Авианосец "Ляонин"
Авианосец "Ляонин" в прошлом гражданстве был "Варягом".
Источник изображения: Stringer/Reuters

Пекин. 3 мая. ИНТЕРФАКС - Авианосная группа ВМС КНР во главе с авианосцем "Ляонин" приступила к плановым занятиям по боевой подготовке в западной части Тихого океана, сообщает во вторник издание "Глобал таймс".

Группа состоит из восьми кораблей, и кроме авианосца, в нее входят большой ракетный эскадренный миноносец типа 055 Nanchang, три ракетных эскадренных миноносца типа 052D - Xining, Urumqi и Chengdu, эскадренный миноносец типа 052C Zhengzhou, ракетный фрегат типа 054A и корабль снабжения Hulunhu.

В ВМС КНР отмечали, что эти маневры проходят по ежегодному расписанию, соответствуют международному праву и не направлены против конкретной страны.

Издание отмечает, что Силы самообороны Японии накануне засекли проход этой группы китайских кораблей через пролив Мияко, разделяющий японские острова Мияко и Окинава. По данным "Глобал таймс", Минобороны Японии объявило, что направляет эскадренный миноносец-вертолётоносец типа "Идзумо", патрульный самолет P-1 и противолодочный самолет P-3 Orion для слежения за китайскими кораблями.

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  • В новости упоминаются
Страны
Китай
Япония
Продукция
052D
P-3 Orion
Проекты
Авианосец
Военные учения
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