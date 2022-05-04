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Интерфакс-АВН

Финляндия еще не определилась по вопросу возможного вступления в НАТО - премьер

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Премьер-министр Финляндии Санна Марин
Премьер-министр Финляндии Санна Марин.
Источник изображения: Olivier Hoslet/Pool via Reuters

Берлин. 3 мая. ИНТЕРФАКС - Власти Финляндии пока не приняли решение, стоит ли стране подавать заявку на вступление в НАТО, заявила во вторник финский премьер-министр Санна Марин.

"Нам нужно решить, направлять ли заявку на вступление в НАТО или идти прежним путем. Это дискуссия, которая сейчас идет в парламенте", - приводит агентство Associated Press ее слова по итогам переговоров с канцлером ФРГ Олафом Шольцем и премьером Швеции Магдаленой Андерссон.

Она добавила, что после начала спецоперации РФ на Украине "нет пути назад".

В свою очередь премьер Андерссон сказала, что шведский парламент ведет оценку ситуацию в области безопасности, которую представят 13 мая.

"Анализ включает в себя международные оборонные партнерства Швеции в будущем, включая дискуссии о НАТО: на повестке дня - любые варианты", - пояснила она.

Премьер Швеции отметила, что по данным вопросам Стокгольм поддерживает тесную координацию с Хельсинки.

Между тем во вторник канцлер Германии Олаф Шольц пообещал, что ФРГ поддержит Финляндию и Швецию, если эти страны решат вступить в НАТО.

В конце апреля сообщалось, что президент Финляндии Саули Ниинистё намерен огласить свою позицию относительно возможности вступления страны в НАТО не позднее 12 мая. В парламенте Финляндии обсуждение этого вопроса началось уже в апреле, ожидается, что 14 мая также и премьер Санна Марин выступит с заявлением на эту тему. Затем решение будет приниматься совместно президентом и премьером.

Ранее ни президент, ни премьер-министр Финляндии еще не высказывали своей личной позиции относительно возможности вступления страны в НАТО.

В минувший четверг генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что, если Швеция и Финляндия подадут заявку на вступление, в альянсе их примут "с распростертыми объятиями".

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Страны
Германия
Россия
Украина
Финляндия
Швеция
Проекты
NATO
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