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Интерфакс-АВН

Удар по аэродрому близ Одессы был нанесен тремя ракетами "Оникс" комплекса "Бастион" - Минобороны РФ

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Запуск ракеты "Оникс" по цели в Одесской области
Запуск ракеты "Оникс" по цели в Одесской области.
Источник изображения: РИА Новости

Москва. 3 мая. ИНТЕРФАКС - Минобороны России опубликовало видео пуска трех высокоточных крылатых ракет "Оникс" из берегового ракетного комплекса (БРК) "Бастион" по наземным целям на Украине.

"Расчет дивизиона БРК "Бастион" с побережья Черного моря выполнил пуск трех высокоточных ракет "Оникс" по назначенным наземным целям", - заявили в Минобороны России.

На видео показано, как три пусковые установки БРК "Бастион", расположенные вдоль побережья на небольшом удалении друг от друга, по очереди выполняют пуски трех ракет в сторону моря.

Во вторник официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков заявил, что ракетами "Оникс" нанесен удар по военному аэродрому в районе Одессы, через который на Украину поставлялось вооружение из Европы и США. По его словам, в результате ударов уничтожены ангары с дронами турецкого производства Bayraktar ТВ2, ракетным вооружением и боеприпасами из ЕС и США.

Ранее ракетный удар ракетами "Оникс" по аэродрому близ Одессы наносился 1 мая, в результате была уничтожена партия западного оружия и разрушена взлетно-посадочная полоса, сообщал Конашенков в воскресенье.

23 апреля Минобороны России также сообщало об ударе ракетами большой дальности по военному аэродрому под Одессой, где хранилась крупная партия оружия из США и Европы.

Противокорабельный ракетный комплекс "Бастион" (НПО Машиностроения, входит в КТРВ) оснащен сверхзвуковой самонаводящейся противокорабельной ракетой "Оникс" с дальностью полета до 500 км. "Бастион" предназначен для поражения морских и наземных целей.

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