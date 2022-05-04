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Интерфакс-АВН

Власти Израиля обсуждают возможность поставок оборонительных систем Украине - СМИ

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Флаги Украины и Израиля
Флаги Украины и Израиля.
Источник изображения: Яндекс.Дзен

Иерусалим. 3 мая. ИНТЕРФАКС - Израильские власти ведут дискуссии о возможном увеличении поставок помощи на Украину, включив в нее в том числе оборонительные системы, сообщает во вторник газета "Гаарец".

"В ходе дискуссий по этому вопросу большинство официальных лиц поддерживают вариант, при котором Израиль увеличивает объемы военных и гражданских грузов для Украины. В ближайшие дни ожидаются дополнительные обсуждения, в ходе которых рассмотрят список вещей, которые можно отправить на Украину", - пишет издание.

При этом, как заявил на условиях анонимности один из источников, одна из причин поддержки Украины, озвученная на правительственном заседании, состоит в "понимании, что США и различные европейские страны ожидают от Израиля ясной позиции, на какой он стороне" в ситуации вокруг Украины.

Газета отмечает, что поддержка Израилем Украины "будет, по сути, более декларативной и не будет включать в себя существенного количества грузов, частично потому что США и европейские страны уже поставляют на Украину больше, чем способен Израиль".

Также "среди соответствующих израильских официальных лиц существует консенсус, что по крайне мере на данном этапе, украинская армия не получит зенитные системы, современное оружие, наступательные вооружения". Вместо этого пока речь идет о поставках "оборонительных систем, которые защитят войска на месте событий, персонального боевого снаряжения и систем оповещения, которые можно было бы отправить, не вызвав кризиса с Россией", пишет "Гаарец".

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Страны
Израиль
Россия
США
Украина
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