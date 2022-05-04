США на фоне международной обстановки могут задержать поставки "Стингеров" на Тайвань - СМИ

США приостановили поставки на остров самоходных артиллерийских установок

Брюссель. 3 мая. ИНТЕРФАКС - США в связи с международной обстановкой могут перенести на более поздний срок поставки ПЗРК "Стингер" на Тайвань, сообщили во вторник западные СМИ со ссылкой на тайваньское оборонное ведомство.

"Это правда, что из-за изменений в международной ситуации в этом году может возникнуть риск задержек с доставкой "Стингеров", - заявил на пресс-конференции представитель ведомства Чу Вэньу.

СМИ напоминают, что в 2019 году США одобрили поставки на Тайвань 250 единиц ПЗРК "Стингер": ожидается, что "Стингеры" доставят в полном объеме на Тайвань к 2026 году.

Между тем, по информации издания "Глобал таймс", Госдеп США уведомил Тайбэй, что США пришлось приостановить поставки на Тайвань 40 155-миллиметровых самоходных артиллерийских установок M109. В качестве причины этого шага США назвали нехватку производственных мощностей для своевременного исполнения заказа. В свою очередь тайванские США указывали, что потребность Украины в американских вооружениях привела к такой ситуации у производителей в США.

Однако, уточняют западные СМИ, в то же время представитель тайваньского оборонного ведомства Сунь Лифан заверил, что закупки американских танков M1A2 продвигаются по графику: Тайбэй хочет приобрести 108 этих машин к 2027 году.

Также Тайвань планирует получить у США истребители F-16 в соответствии с договоренностями - до 2026 года.

Ранее на этой неделе пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби заявил, что большинство из запланированных к поставкам Украине 90 американских гаубиц уже доставили на место. Кирби сделал это заявление в ответ на вопрос журналиста о том, связана ли задержка поставок артиллерии на Тайвань перегруженностью производственной линии выполнением заказов для Украины.

Тайваньский вопрос возник в 1949 году, когда была провозглашена коммунистическая Китайская Народная Республика, а часть правившей в стране партии Гоминьдан обосновалась на острове Тайвань. Пекин настаивает на "принципе одного Китая", согласно которому нельзя одновременно признавать и КНР, и Китайскую Республику на Тайване.

При этом почти во всех крупных государствах есть неофициальные культурные и экономические офисы Тайбэя.