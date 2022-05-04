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Интерфакс-АВН

Зеленскому не нужен мирный договор - Медведев

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Дмитрий Медведев
Дмитрий Медведев.
Источник изображения: militarynews.ru

Москва. 3 мая. ИНТЕРФАКС - Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что президент Украины Владимир Зеленский видит в подписании мирного договора свой политический конец.

"Не нужен Зеленскому никакой мирный договор. Для него мир - это КОНЕЦ. Либо быстрый - от нацистов, которые повесят его "на гiлляку" за сговор с москалями. Либо более медленный - от конкурентов, которые добьются его смещения как президента, проигравшего войну. Это подтверждают и разные шавки вокруг него, которые тявкают, что мирного договора не будет", - написал Медведев в своем телеграм-канале.

При этом он отметил, что "поэтому Зеленский и дальше будет: 1. Клянчить деньги и оружие у Запада, доказывая, что он в игре, что он надежда либерального мира, что он последний бастион европейской демократии, которую хочет растерзать медведь в ватнике. 2. Имитировать заботу об украинцах, периодически выставляя их в качестве живого щита перед бандеровцами. 3. Посылать наёмных убийц российским журналистам, изображая из себя крутого ликвидатора. 4. Плодить преступные фейки о российской военной операции, используя в качестве расходного материала несчастных граждан. 5. Выступать небритым на камеру и нести ахинею с горящими от стимуляторов глазами".

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Украина
Персоны
Медведев Дмитрий
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2 комментария
№1
04.05.2022 09:03
Помню Путин не хотел  вообще  общаться с зелебобиком, а только с  его хозяевами, а теперь читаю, что Россия открыта  для диалога с Украиной... А из Киева  стали вообще называть условия  капитуляции для России... Но тут Медведев открыл удивительные  устремления зелебобика... и что  переговариваться он не  намерен и только тянет  время  когда  привезут вундервафли  из ЕС и США и доблесные  украинские ВСУ разгромят  ВС России напрочь. Что-то пошло не так...но ответственных  нету...кругом друзья и расстрелять некого
+1
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№2
04.05.2022 10:23
А России договор не нужен от слова совсем. Попытка части "элитки" вернуть всё потерянное на "круги своя" Народ не поймёт и даже очень.
0
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