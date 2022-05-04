Зеленскому не нужен мирный договор - Медведев

Москва. 3 мая. ИНТЕРФАКС - Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что президент Украины Владимир Зеленский видит в подписании мирного договора свой политический конец.

"Не нужен Зеленскому никакой мирный договор. Для него мир - это КОНЕЦ. Либо быстрый - от нацистов, которые повесят его "на гiлляку" за сговор с москалями. Либо более медленный - от конкурентов, которые добьются его смещения как президента, проигравшего войну. Это подтверждают и разные шавки вокруг него, которые тявкают, что мирного договора не будет", - написал Медведев в своем телеграм-канале.

При этом он отметил, что "поэтому Зеленский и дальше будет: 1. Клянчить деньги и оружие у Запада, доказывая, что он в игре, что он надежда либерального мира, что он последний бастион европейской демократии, которую хочет растерзать медведь в ватнике. 2. Имитировать заботу об украинцах, периодически выставляя их в качестве живого щита перед бандеровцами. 3. Посылать наёмных убийц российским журналистам, изображая из себя крутого ликвидатора. 4. Плодить преступные фейки о российской военной операции, используя в качестве расходного материала несчастных граждан. 5. Выступать небритым на камеру и нести ахинею с горящими от стимуляторов глазами".