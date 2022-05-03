Войти
Техкульт

На японской железной дороге начал работать робот с управлением через шлем виртуальной реальности

357
0
0

Робот-рабочий


West Japan Rail Company наняла на работу нового «сотрудника» – роботизированную систему, спроектированную для работы на железной дороге. Она сконструирована как гуманоидное тело на выносной гидравлической стреле и собрана на базе обычного вагона. Система предназначена для замены рабочих на широком спектре опасных работ, связанных с подъемом тяжестей, высотой и опасностью поражения электрическим током.

Разработкой робота занимались компании Human Machinery Co. и Nippon Signal Co. Им была поставлена задача создать именно гуманоидную форму, у которой не только есть похожие на руки манипуляторы, но и голова. Вся конструкция имеет пропорции и габариты человеческого тела и схожую скорость движений. Это нужно для того, чтобы робот без помех мог применять обычный инструмент и заменять людей там, где потребуется.

Робот-рабочий

Заказчики робота не отрицают, что машины специальной конструкции удобнее и эффективнее, но в данном случае речь идет об универсальном роботе. Он не самостоятелен, фактически это «аватар», который управляется оператором при помощи системы виртуальной реальности. Поэтому так важно анатомическое строение робота – человеку проще освоить управление, и затем действовать в разных ситуациях так, как будто оператор сам выполняет эти работы.

Робот-рабочий

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
Оригинал публикации
  • В новости упоминаются
Проекты
Робот
Похожие новости
26.08.2019
Робот "Федор" проведет 17 дней на МКС без подзарядки
23.08.2019
"В робота "Федора" заложены секретные возможности"
21.08.2019
Робот FEDOR отправится на МКС с индикатором невесомости - игрушкой Марусей
12.07.2013
УОМЗ и Внешэкономбанк договорились о сотрудничестве
03.07.2013
Пока ни войск, ни искусства
17.06.2013
«Пепелац» группы Эйр
05.06.2013
Россия создаст лабораторию боевых роботов
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 03.05 06:54
  • 24878
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 03.05 02:26
  • 1
Украинский генерал пригрозил ударом по Туле комплексом «Гром»
  • 02.05 20:28
  • 12
В Москве начинается подготовка к репетиции парада Победы
  • 02.05 20:22
  • 2
Россия начинает "недели мести" Финляндии
  • 02.05 20:13
  • 6
На сайте Минобороны открылся раздел о технике и участниках парада Победы
  • 02.05 15:52
  • 2
Путин обсудил с Совбезом безопасность России на южном направлении
  • 02.05 13:46
  • 3
На Параде 9 мая истребители МиГ-29 впервые пролетят в виде буквы "Z"
  • 02.05 12:19
  • 61
Слухи о поставках иранского оружия в Россию являются информационным вбросом
  • 02.05 06:52
  • 6
Как защитить границу России от украинских вертолетов и беспилотников
  • 02.05 02:34
  • 1
Небесная атака на бронетехнику
  • 01.05 11:25
  • 3
Рогозин анонсировал запуск легкой ракеты «Ангара-1.2»
  • 01.05 09:19
  • 3
Винтовентилятор: назад, в будущее
  • 30.04 15:28
  • 1
Запад должен прекратить вооружать Украину. У нее все равно нет шансов
  • 30.04 15:22
  • 1
Заявление ФСВТС России по поводу незаконной передачи Украине ВиВТ советского (российского) производства
  • 30.04 01:56
  • 1
Обслуживать боевых роботов РФ будут беспилотники