На японской железной дороге начал работать робот с управлением через шлем виртуальной реальности

Робот-рабочий

West Japan Rail Company наняла на работу нового «сотрудника» – роботизированную систему, спроектированную для работы на железной дороге. Она сконструирована как гуманоидное тело на выносной гидравлической стреле и собрана на базе обычного вагона. Система предназначена для замены рабочих на широком спектре опасных работ, связанных с подъемом тяжестей, высотой и опасностью поражения электрическим током.

Разработкой робота занимались компании Human Machinery Co. и Nippon Signal Co. Им была поставлена задача создать именно гуманоидную форму, у которой не только есть похожие на руки манипуляторы, но и голова. Вся конструкция имеет пропорции и габариты человеческого тела и схожую скорость движений. Это нужно для того, чтобы робот без помех мог применять обычный инструмент и заменять людей там, где потребуется.

Робот-рабочий

Заказчики робота не отрицают, что машины специальной конструкции удобнее и эффективнее, но в данном случае речь идет об универсальном роботе. Он не самостоятелен, фактически это «аватар», который управляется оператором при помощи системы виртуальной реальности. Поэтому так важно анатомическое строение робота – человеку проще освоить управление, и затем действовать в разных ситуациях так, как будто оператор сам выполняет эти работы.