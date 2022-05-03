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Российская газета

Минобороны: Уничтожено 26 единиц бронетехники ВСУ и до 160 националистов

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За минувшие сутки были поражены 38 военных объектов Украины. Об этом в понедельник на очередном брифинге сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

По его словам, оперативно-тактической и армейской авиацией Воздушно-космических сил (ВКС) России были поражены 27 опорных пунктов, районов сосредоточения живой силы и военной техники вооруженных сил Украины (ВСУ). Кроме того, ликвидирован склад ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов в районе населенного пункта Червонное (Запорожская область).

Всего, по данным Минобороны РФ, за сутки было уничтожено около 160 человек личного состава и 26 единиц бронетехники ВСУ.

В то же время высокоточными ракетами воздушного базирования (с самолетов, вертолетов или беспилотников - прим. "РГ") за сутки были поражены 38 военных объектов Украины. Среди них 4 пункта управления ВСУ, 30 опорных пунктов, районов сосредоточения живой силы и военной техники, а также 3 склада ракетно-артиллерийского вооружения (в районах населенных пунктов Первомайское и Ильичевка).

Точными попаданиями уничтожены и зенитный ракетный комплекс "Оса АКМ", и батарея реактивных систем залпового огня (район Архангеловки).


Иван Петров

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