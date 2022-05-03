Кадры ночного удара из «Градов» по позициям ВСУ в Марьинке появились в Сети

Источник изображения: topwar.ru

Интересное видео ночной работы реактивных систем залпового огня "Град" появились в Сети. Как поясняется, ролик был снят под Донецком, где подразделения Народной милиции ДНР продолжают взламывать оборону ВСУ и нацбатов в Марьинке.

В описании к видео говорится, что удалось снять работу РСЗО "Град" 100-й бригады НМ ДНР, наносящей удары по укрепрайону в Марьинке, где уже второй месяц идут ожесточенные бои. В городе нет мирного населения, его территория превращена в огромный укрепрайон, весь изрытый траншеями и окопами с огневыми точками почти в каждом доме.

Не все ночи одинаково темные, некоторые ярко освещены работой «Градов» 100-ой бригады Народной Милиции ДНР (...) Денацификация Марьинки продолжается

- подписал видео корреспондент RT.

Именно с Марьинки украинские военные на протяжении восьми лет наносили удары по Донецку, вели обстрелы городских кварталов. Сейчас под контролем подразделений Народной милиции ДНР находится примерно половина Марьинки, бои идут в районе террикона. Хотя и удалось отодвинуть позиции ВСУ подальше от Донецка, но обстрелы все равно продолжаются. Правда уже без прежней интенсивности, сказывается нехватка боеприпасов.

Пока на линии фронта в ДНР идут упорные бои, ствольная и реактивная артиллерия буквально перепахивает позиции ВСУ и нацбатов, но разбить укрепления, созданные за семь лет противостояния с первого раза не удается. Слишком глубоко закопался противник. Несмотря на это продвижение идет, пусть медленно, но верно, без лишних потерь с нашей стороны и огромными со стороны ВСУ.