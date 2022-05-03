Войти
Военное обозрение

Пресса США: Начальник Генштаба ВС РФ Герасимов посетил Украину, чтобы скорректировать план наступления

439
0
0

Источник изображения: topwar.ru

Фото иллюстрационное

На Украине побывал начальник Генштаба России генерал армии Валерий Герасимов, он посетил передовые позиции российской армии в районе города Изюм в Харьковской области. Об этом пишет газета The New York Times.

Американское издание, ссылаясь на слова высокопоставленного украинского чиновника, утверждает, что Герасимов побывал на "передовых" позициях российских войск с целью ознакомления с ситуацией с последующей корректировкой наступления. Также эту информацию подтверждают два американских чиновника, знакомые с ситуацией.

Издание пишет, что в Киеве якобы знали о визите российского генерала в Изюм, и разработали операцию по его пленению, но ничего не вышло, хотя даже провели атаку на позиции российской армии, где он мог находиться. Как оказалось, к тому времени Герасимов уже убыл в Россию. Но, как утверждает украинский чиновник на условиях анонимности, в результате атаки украинской армии российские войска якобы понесли "огромные потери", а среди убитых оказался даже "один генерал".

Разведка США подтверждает визит Герасимова на восток Украины, где он пробыл в течение нескольких дней, но ни о какой атаке на "российскую базу" в Изюме и "огромных потерях" российской армии ничего сказать не может, так как не владеет такой информацией.

По мнению американских чиновников, на которых ссылается The New York Times, Кремль направил одного из высших офицеров Минобороны на Украину из-за "растущего беспорядка" в российских и союзных силах. По их мнению, Россия испытывает логистические и координационные проблемы, а также якобы несет "большие потери" из-за жестокого сопротивления украинской армии.

Москве срочно необходима победа на Донбассе после "позорного поражения" на остальной территории Украины, откуда российские войска были выбиты подразделениями ВСУ, подводит итог американское издание.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Украина
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Герасимов Валерий
Похожие новости
25.03.2022
В Пентагоне сообщили об отказе руководства Минобороны России от общения с американскими коллегами - СМИ
03.03.2022
США вводят блокирующие санкции в отношении 22 компаний РФ, связанных с обороной - Белый дом
07.10.2019
Когда стратегическое мышление в дефиците
18.09.2017
"Запад-2017" нацелен на защиту Востока
08.09.2017
Начальник Генштаба ВС РФ обсудил с главой Военного комитета НАТО учения "Запад"
27.05.2014
Начальник российского Генштаба подвел предварительные итоги работы III Московской международной конференции по безопасности
15.11.2012
Минобороны приостановило серию реформ, начатых Сердюковым
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 03.05 06:54
  • 24878
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 03.05 02:26
  • 1
Украинский генерал пригрозил ударом по Туле комплексом «Гром»
  • 02.05 20:28
  • 12
В Москве начинается подготовка к репетиции парада Победы
  • 02.05 20:22
  • 2
Россия начинает "недели мести" Финляндии
  • 02.05 20:13
  • 6
На сайте Минобороны открылся раздел о технике и участниках парада Победы
  • 02.05 15:52
  • 2
Путин обсудил с Совбезом безопасность России на южном направлении
  • 02.05 13:46
  • 3
На Параде 9 мая истребители МиГ-29 впервые пролетят в виде буквы "Z"
  • 02.05 12:19
  • 61
Слухи о поставках иранского оружия в Россию являются информационным вбросом
  • 02.05 06:52
  • 6
Как защитить границу России от украинских вертолетов и беспилотников
  • 02.05 02:34
  • 1
Небесная атака на бронетехнику
  • 01.05 11:25
  • 3
Рогозин анонсировал запуск легкой ракеты «Ангара-1.2»
  • 01.05 09:19
  • 3
Винтовентилятор: назад, в будущее
  • 30.04 15:28
  • 1
Запад должен прекратить вооружать Украину. У нее все равно нет шансов
  • 30.04 15:22
  • 1
Заявление ФСВТС России по поводу незаконной передачи Украине ВиВТ советского (российского) производства
  • 30.04 01:56
  • 1
Обслуживать боевых роботов РФ будут беспилотники