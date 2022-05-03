Пресса США: Начальник Генштаба ВС РФ Герасимов посетил Украину, чтобы скорректировать план наступления

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На Украине побывал начальник Генштаба России генерал армии Валерий Герасимов, он посетил передовые позиции российской армии в районе города Изюм в Харьковской области. Об этом пишет газета The New York Times.

Американское издание, ссылаясь на слова высокопоставленного украинского чиновника, утверждает, что Герасимов побывал на "передовых" позициях российских войск с целью ознакомления с ситуацией с последующей корректировкой наступления. Также эту информацию подтверждают два американских чиновника, знакомые с ситуацией.

Издание пишет, что в Киеве якобы знали о визите российского генерала в Изюм, и разработали операцию по его пленению, но ничего не вышло, хотя даже провели атаку на позиции российской армии, где он мог находиться. Как оказалось, к тому времени Герасимов уже убыл в Россию. Но, как утверждает украинский чиновник на условиях анонимности, в результате атаки украинской армии российские войска якобы понесли "огромные потери", а среди убитых оказался даже "один генерал".

Разведка США подтверждает визит Герасимова на восток Украины, где он пробыл в течение нескольких дней, но ни о какой атаке на "российскую базу" в Изюме и "огромных потерях" российской армии ничего сказать не может, так как не владеет такой информацией.

По мнению американских чиновников, на которых ссылается The New York Times, Кремль направил одного из высших офицеров Минобороны на Украину из-за "растущего беспорядка" в российских и союзных силах. По их мнению, Россия испытывает логистические и координационные проблемы, а также якобы несет "большие потери" из-за жестокого сопротивления украинской армии.

Москве срочно необходима победа на Донбассе после "позорного поражения" на остальной территории Украины, откуда российские войска были выбиты подразделениями ВСУ, подводит итог американское издание.