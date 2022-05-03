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Интерфакс-АВН

Главы государств, поставляющих оружие на Украину, должны быть привлечены к ответственности как военные преступники - Володин

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Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин.
Источник изображения: © РИА Новости / Пресс-служба Государственной Думы РФ

Москва. 2 мая. ИНТЕРФАКС - Руководители государств, принявших решение о поставках оружия на Украину, должны быть привлечены к ответственности как военные преступники, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

"Все главы государств, принявших решение о поставках оружия, запятнали себя и должны быть привлечены к ответственности как военные преступники", - написал Володин в понедельник в телеграмм-канале.

Спикер Думы считает, что "лидеры ряда европейских государств во главе с Германией могут втянуть свои народы в большие проблемы".

"Поставляя вооружение на Украину, они становятся стороной конфликта", - считает Володин.

Также он отметил, что "своими действиями они подталкивают мир к катастрофе".

"Они молчали, когда ровно восемь лет назад нацисты в Одессе заживо сожгли мирных граждан, ничего не предпринимали для защиты людей Донбасса. А сейчас делают всё, чтобы гибли славяне на Украине", - написал Володин.

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Германия
Россия
Украина
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