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Интерфакс-АВН

ВС Армении вновь обстреляли позиции азербайджанской армии на границе - Минобороны Азербайджана

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Армянские военнослужащие на границе с Азербайджаном
Армянские военнослужащие на границе с Азербайджаном.
Источник изображения: © Фото : Аппарат Президента Республики Армения

Баку. 2 мая. ИНТЕРФАКС-АЗЕРБАЙДЖАН - Министерство обороны Азербайджана сообщило, что позиции азербайджанской армии в воскресенье в течение дня подвергались обстрелу со стороны подразделений вооруженных сил Армении на азербайджано-армянской государственной границе.

"Подразделения ВС Армении в воскресенье 1 мая с 13:40 до 17:45 с перерывами обстреливали позиции азербайджанской армии в населенных пунктах Зейлик и Йеллидже Кельбаджарского района со своих позиций в Басаркечарском районе из гранатометов и пулеметов", - отмечает ведомство.

По данным Минобороны, ВС Азербайджана предприняли адекватные ответные меры, среди личного состава и в технике азербайджанской армии потерь нет.

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Страны
Азербайджан
Армения
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