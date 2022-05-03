БТР "Боксер" – оружейная платформа перспективной дивизии бундесвера.

Согласно опубликованному докладу учебного центра пехоты бундесвера, г. Хаммельбург (Hammelburg), в будущем подразделения пехоты планируется оснащать тяжелой оружейной платформой на базе БТР "Боксер" (Boxer).

БТР "Боксер"

Специализированная немецкая пресса уже несколько лет – например, в отчете по оборонной технике для СВ – сообщает о том, что командование СВ Германии оценивает перспективность закупки БТР "Боксер" с башней с автоматической пушкой. В частности, специалисты отдела пехоты Управления развития СВ с учетом будущих необходимых боевых возможностей пехотных частей указывали на следующее:

"Используемый до сих в качестве оружейной платформы БТР "Визель" должен быть заменен новой, тяжелой оружейной платформой на базе БТР "Боксер". Эта тяжелая оружейная платформа по своим возможностям и параметрам должна быть сопоставима с БМП "Пума". Оснащенный мощной автоматической пушкой и противотанковыми средствами БТР должен улучшить боевые возможности пехотных подразделений и значительно повысить их эффективность и защищенность. Использование "Боксер" в качестве носителя оружия целесообразно в составе тяжелой пехотной роты или как машины поддержки отдельных подразделений пехотной роты, чтобы тем самым значительно повысить их боевую устойчивость. При этом во внимание, прежде всего, принимаются тяжелые пехотные взводы, поскольку на уровне подразделения они вносят значительный вклад в ведение разведки и в противотанковую оборону».

Вариант БТР "Боксер" с необитаемой башней для БМП "Пума". Источник: invoen.ru

В Германии в 2018 г. на промышленной выставке по случаю "Дня пехоты" демонстрировались потенциальные отраслевые решения для подобного применения БТР "Боксер". Компания "Краус-Маффей Вегманн" (Krauss-Maffei Wegmann) представила "Боксер" с необитаемой башней, которую она производит для БМП "Пума" (Puma). Концерн "Райнметалл" (Rheinmetall) показал решение с обитаемой башней, которую сейчас закупает Австралия. С тех пор соображения военных экспертов СВ бундесвера по данной тематике получили развитие.

БТР "Боксер" в составе перспективной "Дивизии 2027"

По утверждению издания "Европейской безопасности и технологии" (Europäischen Sicherheit & Technik), командование СВ отдает предпочтение обитаемой башне. В дополнение к 30 мм автоматической пушке она должна выполнять противотанковую функцию. Последнее намечено достичь за счет интеграции противотанковой управляемой ракеты MELLS (Mehrrollenfähiges Leichtes Lenkflugkörper-System, рус. – многоцелевая легкая управляемая ракетная система).

БТР "Боксер" с обитаемой башней Lance-Turm от Rheinmetall

Согласно сообщениям, решения о выборе еще не принято. В этой связи, теоретически, кроме модульной башни Lance от Rheinmetall также могут рассматриваться другие варианты обитаемых башен, которые еще не интегрировались с БТР "Боксер". Вместе с тем, отмечается, что тяжелая оружейная платформа на базе БТР "Боксер" уже включена в комплект перспективной "Дивизии 2027". Следовательно, машины должны поступить в войска не позднее середины двадцатых годов, а закупки стартовать на рубеже 2020-21 гг.

Комплектование подразделений

Организационно носители тяжелого оружия предусматриваются для всех подразделений пехоты (егерей) и оснащенного БТР "Боксер" 231 горно-пехотного батальона (Бад Райхенхаль, Bad Reichenhall). Остальные пехотные подразделения, согласно планам, получат аэромобильную оружейную платформу LuWa (luftbeweglicher Waffenträger).

Структура перспективного пехотного батальона с тяжелой ротой на БТР "Боксер"

Согласно публикациям, на пехотный батальон бундесвера запланировано иметь 12 машин. Они войдут в состав трех взводов тяжелой роты по четыре машины в каждом. В настоящее время имеется два взвода по шесть БТР "Визель":

взвод БТР "Визель" с автоматической пушкой (Wiesel MK);

взвод БТР "Визель" с ПТУР "Тоу" (Wiesel TOW), или после завершения мероприятий по модернизации ПТУР MELLS.

В будущем с переходом на новую организацию ожидается, что боевой порядок каждой легкой пехотной роты получит в качестве высокомобильной огневой поддержки большой дальности и противотанкового элемента взвод тяжелого вооружения: четыре БТР "Боксер" с автоматической пушкой и ПТУР MELLS. Причем, каждый БТР "Боксер" возьмет на себя обе роли и, благодаря более мощному вооружению, станет более эффективным, чем "Визель". В составе экипажа БТР "Боксер" предусматривается иметь механика-водителя, наводчика и командира.

По материалам ресурса esut.de