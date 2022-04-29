Украина – доходное место американской оборонки

США открыли оружейный клондайк в Восточной Европе

Военно-промышленный комплекс США предельно заинтересован в конфликте на Украине и бесконечной продолжительности специальной операции по демилитаризации и денацификации Незалежной, проводимой ВС РФ. Это вооруженное противостояние умышленно затягивается лоббистами американских оружейных компаний. Они прилагают все усилия, чтобы сложившаяся ситуация долгое время оставалась неопределенной. В том же направлении работает Пентагон и огромная машина западной пропаганды. Но клондайком ВПК, отмечают эксперты, станет дальнейшая милитаризация Европы.

Запрос Пентагона на информацию

В своих усилиях по быстрому вооружению ВС Украины противостоящих российским войскам МО США в прошлую пятницу разместило запрос на информацию (ЗНИ, RFI) от промышленности на федеральном контрактном сайте sam.gov. Этот шаг является частью активизировавшегося диалога между Пентагоном и военной промышленностью и признаком появления некоторых проблем с увеличением производства вооружений в ответ на продолжающийся конфликт.

В ЗНИ, опубликованном от имени нового заместителя министра обороны по приобретению и обеспечению Билла Ла-Планта, говорится, что Пентагону необходимы сведения ото всех предприятий, занятых в сфере производства систем и средств ПВО, противотанковых и противопехотных вооружений, средств береговой обороны, контрбатарейных систем, беспилотных летательных аппаратов, а также коммуникационного оборудования.

Пентагон просит заинтересованные компании предоставить описания производимого оружия и другой продукции военного или двойного назначения в объеме 100 или менее слов, а при описании боеприпасов указывать, для борьбы с какими целями они предназначены. В запросе указывается, что полученная информация в перспективе будет использована при подготовке запросов на предложения (RFP) и для формулирования требований Пентагона к закупаемым вооружениям.

Срок подачи заявок будет длиться до 6 мая. Пентагон будет проводить оценку предложений в рабочем режиме. Министерство заинтересовано в изучении и обсуждении новых решений, в том числе от производителей нетрадиционного оружия.

Оружие Украине, прибыль подрядчикам

Западные производители вооружений наперегонки спешат заработать миллиарды долларов на продажах благодаря «золотой лихорадке», вызванной спецоперацией России на Украине, приводит британская интернет-газета Independent слова экспертов. Как рассказывает издание, США и другие страны Запада уже предоставили крупные суммы финансовых средств Украине, чтобы она могла в сжатые сроки обеспечить свою защиту.

За прошлые полгода курс акций авиастроительной компании Raytheon Technologies и других оборонных концернов вырос на 15%. Их представители присутствуют на закрытых заседаниях Пентагона, чтобы понять, какую выгоду могут извлечь из желания Украины и ее «харизматичного» президента Владимира Зеленского вооружиться для борьбы с Россией.

Такие первоначальные продажи представляют собой скромные возможности для производителей вооружений, однако настоящей золотой жилой для производителей оружия является перспектива милитаризации стран Европы в ближайшие годы. Представители высшего руководства оборонных компаний уже говорят об этом направлении своего развития, обращаясь к держателям акций и экономическим СМИ. Европейские страны, включая Германию, которые со времен окончания Второй мировой войны придерживались принципов пацифизма или нейтралитета, теперь стараются переделать свои армии. Германия уже заказала у американского концерна Lockheed Martin 35 истребителей F-35, являющиеся самыми современными военными самолетами.

В интервью Independent эксперт по международной торговле оружием, директор проекта «Вооружения и безопасность», реализуемого Центром международной политики, Уильям Хартунг указал, что такие возможности дают старт «золотой лихорадке» для предприятий оборонной отрасли. По его словам, производители оружия смогут получить прибыль множеством разных способов: администрация Байдена потратила около 3,2 млрд долл. на помощь в вооружении Украины, и хотя пока она идет из существующих запасов, их собираются пополнить благодаря контрактам с Пентагоном, а также, возможно, заменить некоторые виды оружия, которые поставляются Украине из стран-союзников. «А затем, когда Европа начнет тратить больше, американские компании получат прибыль и от этого», – считает Уильям Хартунг.

Специалист по международной торговле вооружением заметил, что оборонные концерны и так ожидали закончить этот год в плюсе, а решение Москвы вторгнуться на Украину заставило НАТО и другие европейские страны думать о том, что они – следующая цель, стало большим стимулом для военной промышленности. В результате выиграли не только отдельные компании, но и весь сектор. Уильям Хартинг также рассказал Independent, что многие торговцы оружием стараются продвигать свою продукцию под знаменами защиты демократических идеалов. В то же время, свидетельствует эксперт, большинство из них думают только о выгоде и не против продавать вооружение авторитарным режимам, таким как Саудовская Аравия и Нигерия.

Беда, которую надо предотвратить

В апреля интернет-издание Common Dreams опубликовало статью Уильяма Хартунга, написанную в соавторстве с аналитиком Центра оборонной информации Джулией Гледхилл. Как отмечают эксперты, спецоперация на Украине станет золотым дном для лидеров американского ВПК, и прежде всего для таких компаний, как Raytheon и Lockheed Martin, с которыми Пентагон в самое ближайшее заключит новые контракты на поставки ПЗРК Stinger и ПТРК Javelin. Этим оружием в объеме тысяч единиц Вашингтон уже оснастил украинские войска.

Прямые поставки оружия на Украину отражают лишь часть дополнительных средств, выплачиваемых военным подрядчикам МО США. Только в этом финансовом году они гарантированно получат значительные выгоды от Инициативы Пентагона по содействию безопасности в Украине (Ukraine Security Assistance Initiative-USAI) и программы Государственного департамента по военному финансированию зарубежных стран (FMF), в рамках которых осуществляется выделение ассигнований на приобретение американского оружия и другого оборудования, а также на осуществление военной подготовки специалистов. Фактически это были два основных канала военной помощи Украине с 2014 года. С тех пор Соединенные Штаты дополнительно выделили Киеву около 5 млрд долл. Согласно отчетам Пентагона, США обязались предоставить Киеву военную помощь в объеме размере около 2,6 млрд долл., в результате чего общая сумма ассигнований администрации Байдена Украине превысила 3,2 млрд и продолжает расти.

Часть этой помощи была включена в мартовский пакет чрезвычайных расходов для Украины, который предусматривал прямые закупки вооружений у американского ВПК, включая беспилотники, ракетные системы с лазерным наведением, пулеметы, боеприпасы и различные предметы снабжения. Крупные военно-промышленные корпорации теперь будут искать контракты Пентагона на поставку этого дополнительного оружия, даже несмотря на то, что они готовятся пополнить складские запасы вооружений Пентагона, уже отправленных украинцам.

На этом фронте военным подрядчикам есть чего ожидать. Более половины из 6,5-миллиардной части Пентагона в пакете чрезвычайных расходов для Украины предназначено просто для пополнения запасов МО. В целом законодатели выделили на эти усилия 3,5 млрд долл., что на 1,75 млрд больше, чем запрашивал Белый дом. Они также на 150 млн долл. увеличили финансирование программы на FMF для Украины. И эти цифры не включают чрезвычайное финансирование расходов Пентагона на закупки и техническое обслуживание вооружений, которые гарантированно обеспечат большие потоки доходов для крупных производителей оружия.

Другим положительным эффектом спецоперации на Украине для Lockheed, Raytheon и других производителей оружия стало стремление председателя комитета по вооруженным силам Палаты представителей Адама Смита и республиканца Майка Роджерса ускорить производство ПЗРК следующего поколения для замены Stinger. Последний кандидат на пост заместителя министра обороны по закупкам и обеспечению, Уильям Лаплант на слушаниях по утверждению его кандидатуры в Конгрессе заявил, что Америке нужно больше «горячих производственных линий» для бомб, ракет и беспилотников.

Однако для американских производителей оружия наибольшими выгодами от спецоперации на Украине будут не немедленные продажи оружия, какими бы большими они ни были, а меняющийся характер продолжающихся дебатов о расходах Пентагона. Для них ситуация на Украине стала манной небесной и окончательным мотивом сплочения сторонников увеличения военных расходов США. Еще до войны Пентагон должен был получить не менее 7,3 трлн долл. в течение следующего десятилетия, что более чем в четыре раза превышает стоимость внутреннего плана президента Джозефа Байдена «Build Back Better» в размере 1,7 трлн.

Заместитель министра обороны Кэтлин Хикс моментально использовала конфликт на Украине как одно из обоснований предложенного администрацией Джозефа Байдена рекордного бюджетного МО в сумме 813 млрд долл., назвав ситуацию вокруг Украины «острой угрозой мировому порядку». При других обстоятельствах бюджетный запрос на 2023 финансовый год был бы ошеломляющим, поскольку он выше, чем расходы на пиках конфликтов в Корее и Вьетнаме, и более чем на 100 млрд больше, чем Пентагон получал ежегодно в разгар холодной войны. Однако, несмотря на беспрецедентный объем предлагаемого военного бюджета, республиканцы в Конгрессе настаивают на большем. Они подписали письмо президенту Джозефу Байдену, призывающее к 5-процентному росту военных расходов сверх инфляции.

Запрос Пентагона на поставки вооружений в 2023 финансовом году, по сути дела, представляет собой каталог того, как будут наживаться крупные подрядчики МО. Например, расходы на создание новой подводной лодки с баллистическими ракетами класса Columbia в 2023 финансовом году должны возрасти с 5,0 млрд долл. до 6,2 млрд. Расходы на новую межконтинентальную баллистическую ракету (МБР) Northrop Grumman будут ежегодно увеличиваться примерно на треть и достигнут 3,6 млрд долл. Компании Boeing, Raytheon и Lockheed Martin, специализирующиеся на производстве систем ПРО, должны получить более 24 млрд долл. А расходы на системы предупреждения о ракетном нападении космического базирования подскочат с 2,5 млрд в 2022 финансовом году до 4,7 млрд в предлагаемом бюджете Пентагона на 2023 финансовый год. H

Владимир Иванов

Обозреватель «Независимого военного обозрения»