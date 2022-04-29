Байден запросил у Конгресса новый пакет помощи для Украины на 33 млрд долларов

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Соединенные Штаты готовы потратить на Украину рекордную сумму, но только не допустить победы России. Как сообщает американская пресса, Белый дом планирует запросить у Конгресса более 33 млрд. долларов.

По информации издания Reuters, которое, в свою очередь, ссылается на представителя администрации, Белый дом запланировал гигантские траты на Украину. Из 33 млрд, которые Байден будет просить у конгрессменов, 20 планируется потратить на безопасность Украины, из них 15,5 непосредственно на военную помощь, 8,5 млрд - на экономическую помощь, в том числе прямую бюджетную поддержку Киева. Еще 3 млрд. пойдут на гуманитарную помощь.

Информацию подтверждает глава Госдепа США Энтони Блинкен. Об этом он заявил в четверг на слушаниях комитета по ассигнованиям Палаты представителей Конгресса США по бюджетным запросам на 2023 финансовый год.

Все дело в том, что у Байдена заканчиваются средства на помощь Украине. Из ранее выделенных 3,5 млрд. долларов Белый дом уже потратил 3 млрд, а на оставшиеся 500 млн. не разгуляешься. И это при том, что США обещали Киеву всестороннюю поддержку, поставки вооружений, включая тяжелое и информацию разведывательного характера и даже сняли ряд ограничений на предоставление таких данных.

Понятно, что все эти средства не пойдут напрямую Киеву, их там вообще не увидят. Как пояснил американский чиновник на условиях анонимности, эти средства будут тратить США, в том числе для закупок оружия для Украины, а также для пополнения запасов США и на помощь другим странам избавиться от "зависимости от российского оружия". В общем, планов уйма, осталось их все реализовать.

Между тем Байден заявил, что уже подписал и направил запрос на выделение дополнительных средств в Конгресс.