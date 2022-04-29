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Рогозин прокомментировал снижение выручки подрядчика Пентагона из-за России

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Логотип компании Raytheon.

Генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин в Telegram прокомментировал снижение на 750 миллионов долларов прогноза годовой выручки одного из крупнейших подрядчиков Пентагона, компании Raytheon, которое произойдет из-за отсутствия доступа к российскому рынку.

В публикации Reuters, на которую сослался руководитель госкорпорации, сообщается, в частности, что снижение выручки американской компании «связано исключительно с прямыми и косвенными продажами, которые больше не разрешены из-за глобальных санкций, введенных против России».

«При условии окончания работ в рамках программ импортонезависимости, теперь эти деньги смогут получить российские поставщики. Но соответствующие выводы должны быть сделаны», — оценил ситуацию Рогозин, напомнив, что в настоящее время Raytheon активно участвует в поставках вооружений на Украину.

Согласно Reuters, основная выручка Raytheon в России (1,1 процента от общей выручки американского оборонного концерна) приходила из авиастроительной отрасли.

В апреле Reuters сообщило, что Соединенные Штаты столкнулись с трудностями при производстве комплектующих для переносных зенитно-ракетных комплексов (ПЗРК) FIM-92 Stinger, которые должны быть отправлены в качестве военной помощи Украине.

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Страны
Россия
США
Украина
Продукция
Stinger
Компании
Raytheon
Роскосмос
Персоны
Рогозин Дмитрий
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