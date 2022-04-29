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Интерфакс-АВН

Участие в ПМЭФ-2022 подтвердили 69 стран - губернатор Петербурга

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Невский проспект в Санкт-Петербурге
Невский проспект в Санкт-Петербурге.
Источник изображения: © РИА Новости / Алексей Даничев

Санкт-Петербург. 28 апреля. ИНТЕРФАКС - Представители 69 государств подтвердили участие в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) в 2022 году, сообщил губернатор города Александр Беглов в ходе отчета перед Законодательным собранием в четверг.

"Хотел бы проинформировать: 69 стран подтвердили участие в Петербургском международном экономическом форуме в июне этого года. И заявки продолжают поступать. Экономический форум состоится", - сказал губернатор.

Беглов не уточнил, какие страны подтвердили свое участие в ПМЭФ-2022.

Он выразил уверенность, что события, подобные ПМЭФ, Чемпионату мира по футболу, будут точками притяжения в будущем, "несмотря ни на какие санкции".

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