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Военное обозрение

Посольство РФ в Вашингтоне: Деятельность биолабораторий Пентагона на Украине начали расследовать в США

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Источник изображения: topwar.ru

Деятельность биолабораторий Пентагона на Украине, о которой сообщило российское Министерство обороны, начали расследовать в США. Тщательной проработкой данного вопроса занялись американские эксперты, чьи имена не называются.

Об этом сообщает посольство РФ в Вашингтоне в своем Telegram-канале.

Там отмечают, что у американских специалистов, ознакомившихся с данными, предоставленными российскими военными, возникло множество вопросов, ответы на которые они хотели бы получить в самое ближайшее время. Ведь речь идет о скрываемых от народа США исследованиях за рубежом, средства на которые выделяло оборонное ведомство Соединенных Штатов.

Экспертов из США интересует, какие именно виды патогенных вирусов и бактерий изучались в американских биолабораториях на Украине. Они также хотели бы выяснить, насколько опасными были данные исследования для жизни и здоровья местного гражданского населения.

Российское дипломатическое ведомство особо подчеркивает, что в отличие от многих других стран, законодательство США не содержит запрета на проведение исследований в сфере разработки биологического оружия. Несмотря на это, Пентагон старается проводить подобные работы за пределами юрисдикции Соединенных Штатов.

Ранее в российском Министерстве обороны сообщили не только о деятельности биолабораторий на Украине, но и назвали конкретные имена граждан США, причастных к их созданию и работе. Военные РФ обнародовали документальные доказательства того, что на данных объектах занимались созданием биологического оружия.

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Страны
Россия
США
Украина
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