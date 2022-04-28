Navantia в мае приступит к испытаниям головной НАПЛ проекта S-80 Plus, предназначенной для ВМС Испании

Спущенная на воду головная строящаяся на верфи испанского судостроительного объединения Navantia в Картахене для ВМС Испании большая неатомная подводная лодка S 81 Isaac Peral национального проекта S-80 Plus (S-80A), 07.05.2021.

ЦАМТО, 27 апреля. Минобороны Испании официально объявило, что морские ходовые испытания головной НАПЛ (S-81) "Исаак Пераль" (в серии из четырех НАПЛ типа S-80 Plus) начнутся в конце мая 2022 года.

Как сообщает Defensa.com, на конец мая запланированы различные этапы программы проверки оборудования подлодки и ее эксплуатации в различных режимах, кульминацией которой станет передача S-81 ВМС Испании в следующем году.

Информация о начале ходовых испытаний новой НАПЛ была озвучена во время посещения министром обороны Маргаритой Роблес 25 апреля предприятия Navantia в Картахене, где строятся все четыре субмарины проекта S-80 Plus.

Контракт на строительство для ВМС Испании четырех оснащенных ВНЭУ подводных лодок был подписан в марте 2004 года. Церемония закладка киля головной НАПЛ состоялась в декабре 2007 года. Первоначально планировалось, что эта подлодка будет передана ВМС Испании в 2012 году, однако программа столкнулась с серьезными техническими трудностями. Сначала сроки поставки были перенесены на 2015 год, но когда стало ясно, что для исправления ситуации потребуется выделение дополнительных средств и проведение сложных работ, сроки сместились на 2021 год.

На текущий момент предполагается, что поставка НАПЛ "Исаак Пераль" (S-81) будет выполнена в апреле 2023 года, "Нарсисо Монтуриоль" (S-82) – в 2024 году, "Косме Гарсия" (S-83) – в 2027 году, "Матео Гарсия" (S-84) – в 2028 году.