Президент Болгарии Румен Радев выступил категорически против военной помощи Украине

ЦАМТО, 27 апреля. Президент Болгарии Румен Радев заявил, что он категорически против предоставления военной помощи Украине, а также не видит смысла в визите болгарской правительственной делегации в Киев, передает "РИА Новости".

Военную помощь Украине 26 апреля обсуждало коалиционное правительство Болгарии. Этот вопрос остался несогласованным, стороны договорились вернуться к нему после переговоров в Киеве. Болгарскую делегацию на Украине возглавит премьер-министр Кирил Петков.

"Категоричное "нет" предоставлению военной помощи Украине. Это шаг к прямому вовлечению Болгарии в этот конфликт. Призывы к миру умолкают, вместо них звучит воинственная риторика и призывы к победе", – приводит слова президента Болгарское национальное телевидение.

По словам Р.Радева, визит болгарской делегации на Украину не имеет смысла. "Болгарская позиция определяется в Софии, а не в Киеве", – сказал он.

Ранее против военной помощи Украине неоднократно высказывались представители входящей в правящую коалицию Социалистической партии, отмечает агентство.