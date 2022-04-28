Войти
Военное обозрение

Минобороны РФ: Иностранное программное обеспечение – это как вражеский танк на территории России

267
0
0

Источник изображения: topwar.ru

Используемое нами иностранное программное обеспечение – это как вражеский танк на территории России. Не стоит мириться с тем, что цифровое пространство нашей страны напичкано программами и системами, созданными за рубежом.

Как сообщает РИА Новости, такое мнение высказал Николай Лишин, заместитель руководителя департамента Минобороны РФ, ведающего вопросами использование нашими военными информационных систем.

Почему-то мы позволяем здесь находиться импортному программному обеспечению на нашей территории

- выразил он свою обеспокоенность.

Лишин назвал программы и информационные системы зарубежного производства «вражескими» и призвал их поскорее «выбить» с российской территории.

Это произошло в ходе проходящей сегодня в Новосибирске первой Стратегической конференции «Импортонезависимость». Данное мероприятие совместно организовали Министерство цифрового развития и правительство Новосибирской области. Она посвящена обеспечению независимости нашей страны в сфере информационных технологий в новой геополитической обстановке.

Ранее по инициативе президента России Владимира Путина при Совбезе РФ была создана межведомственная комиссия по обеспечению технологической независимости страны в сфере IT-технологий. Ее главой назначен Дмитрий Медведев.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Медведев Дмитрий
Путин Владимир
Проекты
ИТ
Похожие новости
04.08.2016
"Дачу Сердюкова" отдали рыбакам
28.09.2015
RAE-2015 определил флагманское направление российской оборонки
24.12.2014
Путин, Лукашенко, Саргсян, Назарбаев и Атамбаев посетили Центр управления обороной
28.05.2014
На острие экономики и автоматизации
06.07.2009
Дайджест журнала «Военный парад» № 3 (93), Май - Июнь 2009 года
04.06.2009
К облику будущего
03.07.2008
Испытания нового российского истребителя Су-35 проходят успешно
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 28.04 05:10
  • 24443
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 28.04 04:13
  • 7
«Крымский мост армия Украины взорвать не сможет. Бояться не надо»
  • 28.04 00:52
  • 1
Российский «Гонец» реинкарнируют
  • 27.04 17:40
  • 1
Концерн Rheinmetall подал заявку на поставку Украине 88 танков "Леопард-1A5"
  • 27.04 17:35
  • 2
В Белгородской области горит склад с боеприпасами, работает ПВО в Курской и Воронежской областях
  • 27.04 12:01
  • 1
В спецоперации примет участие снайпер с "Антиматерией"
  • 27.04 12:00
  • 1
В США захотели списать самолеты радиоэлектронной борьбы
  • 27.04 11:57
  • 1
Сергей Горбачев предположил, какая судьба может ожидать затонувший крейсер «Москва»
  • 27.04 11:41
  • 1
Малайзия готова помочь России с полупроводниковой продукцией
  • 27.04 11:10
  • 1
В России допустили появление у Украины ракет с дальностью в сотни километров
  • 27.04 11:03
  • 1
БМП-1АМ "Басурманин" замечены в районе проведения спецоперации
  • 26.04 19:08
  • 52
Слухи о поставках иранского оружия в Россию являются информационным вбросом
  • 26.04 16:20
  • 1
Похожий на Т-90М стелс-танк впервые замечен в районе спецоперации
  • 26.04 12:14
  • 10
В сети появились фото предположительно с крейсером «Москва» во время пожара
  • 26.04 11:51
  • 11
Новейшая гиперзвуковая ПКР YJ-21 должна обеспечить преимущество ВМС НОАК в Азиатско-Тихоокеанском регионе