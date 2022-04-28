Минобороны РФ: Иностранное программное обеспечение – это как вражеский танк на территории России

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Используемое нами иностранное программное обеспечение – это как вражеский танк на территории России. Не стоит мириться с тем, что цифровое пространство нашей страны напичкано программами и системами, созданными за рубежом.

Как сообщает РИА Новости, такое мнение высказал Николай Лишин, заместитель руководителя департамента Минобороны РФ, ведающего вопросами использование нашими военными информационных систем.

Почему-то мы позволяем здесь находиться импортному программному обеспечению на нашей территории

- выразил он свою обеспокоенность.

Лишин назвал программы и информационные системы зарубежного производства «вражескими» и призвал их поскорее «выбить» с российской территории.

Это произошло в ходе проходящей сегодня в Новосибирске первой Стратегической конференции «Импортонезависимость». Данное мероприятие совместно организовали Министерство цифрового развития и правительство Новосибирской области. Она посвящена обеспечению независимости нашей страны в сфере информационных технологий в новой геополитической обстановке.

Ранее по инициативе президента России Владимира Путина при Совбезе РФ была создана межведомственная комиссия по обеспечению технологической независимости страны в сфере IT-технологий. Ее главой назначен Дмитрий Медведев.