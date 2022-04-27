В Белгородской области горит склад с боеприпасами, работает ПВО в Курской и Воронежской областях

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Тревожные сводки стали приходить в течение ночи и под утро в областях России, которые граничат с территорией Украины и Донбассом. Так, сообщается о том, что на территории Белгородской области горит склад боеприпасов. По словам главы региона Вячеслава Гладкова, речь идёт о складе в районе населённого пункта Старая Нелидовка. В сводке говорится, что на данный момент жертв и разрушений не зафиксировано.

Из Курской области в течение ночи приходили сообщения о нескольких взрывах в районе Курска. Высказаны предположения о том, что речь может идти о нескольких сбитых беспилотных летательных аппаратах. Взрывы в небе были слышны в районе 2:40 мск.

Напомним, что буквально парой дней ранее над Рыльским районом Курской области были сбиты два беспилотника, которые вошли в воздушное пространство Российской Федерации со стороны Сумской области Украины. По некоторым данным, один из БПЛА – разведывательно-ударный «Байрактар» турецкого производства.

В Воронежской области в ранние утренние часы наблюдается работа средств противовоздушной обороны.

Напомним, что ранее в Минобороны РФ заявляли о том, что в случае продолжения атак российских территорий будут нанесены удары по центрам принятия решений, в том числе в городе Киеве.