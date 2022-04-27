США намерены продать Украине различные боеприпасы советского образца – DSCA

ЦАМТО, 26 апреля. Госдеп США одобрил потенциальную поставку Украине в рамках программы "Иностранные военные продажи" различных боеприпасов советского образца. Полная стоимость поставки может составить 165 млн. долл.

Агентство по сотрудничеству в сфере безопасности МО США (DSCA) уведомило Конгресс о планируемой продаже 24 апреля.

Правительство Украины обратилось к США с запросом о возможности продажи различных снарядов и нестандартных для НАТО боеприпасов советского образца, включая, помимо прочего: 152-мм выстрелы для буксируемой пушки 2А36 "Гиацинт", 152-мм выстрелы для пушки-гаубицы Д-20, гранаты ВОГ-17 для автоматического гранатомета АГС-17, 120-мм минометные мины (не НАТОвского образца), 122-мм выстрелы для СГ 2С1 "Гвоздика", реактивные снаряды для БМ-21 "Град", 300-мм реактивные снаряды для РСЗО "Смерч", гранаты ВОГ-25 для подствольного гранатомета ГП-25, 82-мм минометные мины, 125-мм осколочно-фугасные боеприпасы для танка Т-72, 152-мм выстрелы для СГ 2А65 "Мста".

Запрос также включает доставку и другие соответствующие элементы материального обеспечения и поддержки программы.

Госсекретарь США представил подробное обоснование того, что существует чрезвычайная ситуация, которая требует немедленной продажи Украине вышеуказанной продукции оборонного назначения и услуг. Таким образом, отменяются требования рассмотрения продажи Конгрессом в соответствии с разделом 36(b) "Закона о контроле за экспортом оружия" с внесенными в него поправками.

Как заявлено, данная продажа соответствует интересам внешней политики и национальной безопасности США и позволит повысить безопасность страны-партнера в Европе.

В уведомлении говорится, что продажа запрошенных боеприпасов повысит возможности Украины по противодействию существующим и перспективным угрозам за счет поддержания боеготовности ее вооруженных сил.

Отмечается, что предоставление нестандартных и устаревших боеприпасов Варшавского договора позволит ВС Украины укрепить национальную оборону. На вооружении ВС Украины уже имеются данные боеприпасы, поэтому принятие их на вооружение не вызовет затруднений.

Генеральный подрядчик (подрядчики) будет выбран (выбраны) после заключения контракта (контрактов).

Уведомление о продаже публикуется согласно требованиям американского законодательства. Описание и стоимость продажи отражают наивысшие оценочные показатели на основе первоначальных требований. Фактическая стоимость покупки может быть ниже, в зависимости от окончательных требований, финансовых возможностей и подписанных договоров купли-продажи, если они будут заключены.