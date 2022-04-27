Источник рассказал о применении российскими военными нового вида маскировки для техники в ходе спецоперации на Украине

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Российская военная техника, участвующая в специальной военной операции на Украине, получила новый вид маскировки, значительно снижающий заметность машин в инфракрасном и радиолокационном диапазоне. На данный момент ее применяют, в основном, для маскировки операивно-тактических ракетных комплексов "Искандер" и танков Т-90М.

Новая маскировка представляет собой чехлы или покрытия, сделанные из специального синтетического материала, надеваемые на технику сверху. Материал в несколько раз снижает тепловую заметность бронетехники, укрывая ее от беспилотников или других средств разведки противника. При этом материал можно раскрашивать в различный камуфляж, тем самым уменьшая заметность в видимом диапазоне.

Маскировка представляет собой синтетический материал, который надевается сверху на технику в виде чехлов или покрытий. Материал снижает уровень теплового излучения, например, танка в несколько раз, так что он практически сливается с фоновой поверхностью. В радиолокационном диапазоне существенно сокращается дальность обнаружения техники

- приводит РИА Новости слова информированного источника.

Речь идет о "Накидке" - разработке российских ученых из "НИИ-Стали" специально для Министерства обороны. Заявляется, что чехлы для бронетехники, сшитые из этого теплоизоляционного материала, к тому же огнестойкого, полностью маскируют тепловое излучение. Все дело в том, что верхний слой "Накидки" быстро принимает температуру воздуха, тем самым сливаясь в тепловом диапазоне с окружающей средой. А камуфляжная раскраска позволяет маскировать технику в оптическом диапазоне.

Негорючая ткань полностью обезвреживает четыре канала опознания объекта головкой самонаведения, а именно: тепловые излучения бронетехники, одновременно нейтрализует радиотепловые лучи, радиолокационное отражение и в несколько раз снижает инфракрасное восприятие цели

- говорится в описании к "Накидке".