"Одноразовый танк" - Т-64БМ "Булат" экипаж бросил еще до боя

Источник изображения: Фото: телеграмм - канал "Форпост"

Украинские солдаты, похоже, боятся воевать на Т-64БМ "Булат". В одном из районов проведения специальной операции обнаружен такой танк, который, по всей видимости, так и не принял участие ни в одном бою. Машина выглядела так, словно бы только что покинула территорию воинской части.

Так что же заставило экипаж его бросить? По всей видимости, дурная репутация. Как отмечает "РГ:русское оружие", в ходе боев на Донбассе в 2014-15 гг. выяснилось, что разпиаренная динамическая защита "Нож" очень опасна для самого танка, на который ее монтируют. Стоит ей только сработать, и прощай все оборудование установленное на башне. Взрывы сносили надгусеничные полки, разрывали гусеницы, башни заклинивало. После чего танк все равно списывали в потери.

Плюс часто из-за перетяжеленной конструкции отказывала ходовая часть, мощности двигателя не хватало, отсутствие тепловизора тоже сказывалось.

"Булаты" в 2017 году выводили из войск и отправляли на площадки хранения, а теперь из-за гигантских потерь вынуждены возвратить в войска, что не вызывает у танкистов ВСУ большого восторга.