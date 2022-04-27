Американские беспилотники MQ-9 Reaper - новая цель для российской ПВО

Американцы намереваются поставить на Украину многоцелевые беспилотные летательные аппараты MQ-9 Reaper. Об этом неоднократно заявляли представители Пентагона. Зачем они Киеву?

Стоит напомнить, что командование ВСУ возлагало большие надежды на турецкий беспилотник Bayraktar TB2. Как показал ход боевых действий, надежды эти явно не оправдались. Теперь там считают, что американский дрон окажется лучше и какие-то боевые успехи им принесет. Но это - вряд ли.

Создан беспилотник, название которого на русский язык переводится как "жнец", компанией General Atomics Aeronautical Systems. Стоимость тактической единицы MQ-9 - около 30 млн долларов. Она состоит из нескольких БПЛА, станции наземного управления, коммуникационного оборудования.

2 февраля 2001 года состоялся первый полет MQ-9. С марта 2007 года беспилотники стали поступать на вооружение ВВС США, а уже с октября того же года активно применяться в Афганистане. На сегодняшний день MQ-9 Reaper, как еще недавно утверждали за океаном, один из лучших многоцелевых беспилотников в мире. Этому способствовала просто оглушительная реклама его якобы невероятных возможностей.

Как утверждают специалисты в области ПВО, если американский беспилотник появится в небе Украины, то станет прекрасной воздушной мишенью

На первый взгляд, так оно и есть. Продолжительность полета - более 27 часов, максимальная скорость - около 400 км/ч, крейсерская - до 250 км/ч, потолок - до 15 км (хотя для использования оружия он должен опускаться до 6 км), грузоподъемность - 1740 кг. Дальность полета - почти 6000 км. Reaper способен нести самое разнообразное разведоборудование, а также ракеты и бомбы.

В ударной модификации он имеет 6 точек подвески. Две размещены внутри фюзеляжа. На них можно закрепить бомбы или ракеты массой по 680 кг. На подкрыльевых пилонах - по два на каждом крыле - можно подвешивать до восьми ракет небольшого калибра или по две тяжелые авиабомбы и по четыре ракеты. MQ-9 Reaper, надо признать, успешно использовался американцами для нанесения высокоточных ударов, требующих достижения гарантированного успеха. В 2010 году в Афганистане ударом именно с такого беспилотника был убит Мустафа Абу Язид (Шейх аль-Масри), третий человек в управлении "Аль-Каиды" (организации, запрещенной в РФ).

А самым громким успехом его боевого применения стало уничтожение высокоточной ракетой в начале 2020 года иранского генерал-лейтенанта Касема Сулеймани. Он доставлял немало головной боли спецслужбам Израиля и США. Охотились за ним долго, но близко подобраться не могли. С помощью дрона ликвидировали.

Казалось бы, этот беспилотный аппарат - оружие действительно очень опасное. Только для кого? Применялся он исключительно там, где не существовало эффективной противовоздушной обороны. Американское издание Defense News еще в октябре 2021 года отмечало, что "он слишком тихоходен и не сможет работать в условиях противостояния с хорошо технически оснащенным противником". В декабре того же года генерал морской пехоты США в отставке Кеннет Маккензи назвал "Жнец" в эфире Fox News "нежизнеспособным в борьбе против высококлассных противников". Появилась информация, что Пентагон уже стал активно искать ему замену. Вашингтон буквально навязал Киеву свои MQ-9 Reaper. Не потому ли, что за океаном хотят от них просто избавиться, взяв за это еще и очень крупную сумму.

Как утверждают наши специалисты в области ПВО, чудо-"Жнец" в небе Украины станет прекрасной воздушной мишенью. По размерам он приближается к самолету, но не отличается хоть какой-то маневренностью. Его обнаружит и уничтожит любой российский истребитель. Не станет он проблемой для таких систем войскового ПВО как "Тор" или "Бук", тем более - для С-300. Reaper весьма уязвим и для систем радиоэлектронной борьбы.

В американской армии на подготовку оператора MQ-9 Reaper уходит год. Но и этот срок не гарантирует успеха. В СМИ проходила информация о том, что только с 2011 года Пентагон потерял 12 таких аппаратов. Причем сбито было лишь четыре, а восемь потеряны из-за ошибок тех, кто ими управлял.

Так что "Жнец" станет очень дорогой и почти бесполезной игрушкой в руках неподготовленных украинских военных.

Ранее в Минобороны России сообщили, что стали наносить ракетные удары высокоточным оружием по складам, куда завозится вооружение с Запада. Несколько таких ангаров с только прибывшей бронетехникой, артиллерией и беспилотниками уже уничтожены. Остальные поставки ждет аналогичная участь.

Сергей Птичкин