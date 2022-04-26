Путин поручил прокурорам строго следить за расходованием средств на гособоронзаказ и ОПК

В поле постоянного внимания прокуроров, по словам президента, "должны находиться и другие важные направления"

МОСКВА, 25 апреля. /ТАСС/. Генпрокуратура России должна строго следить за средствами, которые расходуются на реализацию гособоронзаказа и развитие предприятий оборонно-промышленного комплекса (ОПК) страны, заявил президент РФ Владимир Путин в понедельник на расширенном заседании коллегии надзорного ведомства.

Глава государства указал, что в рамках борьбы с коррупцией "особого внимания требует проверка расходования бюджетных средств, прежде всего, выделенных на федеральные национальные проекты, но нельзя забывать и про региональный и муниципальный уровень".

"Также [надо] строго следить за средствами, которые расходуются на реализацию гособоронзаказа и развитие предприятий ОПК", - подчеркнул он.

В поле постоянного внимания прокуроров, по словам Путина, "должны находиться и другие важные направления". "Среди них квалифицированное поддержание гособвинения, охрана окружающей среды и природопользование, надзор за соблюдением прав тех, кто находится в местах лишения свободы", - перечислил президент.

Он выразил уверенность, что прокурорский корпус хорошо понимает масштаб и значимость стоящих перед ведомством задач и приложит максимальные усилия для их эффективного выполнения.

В заключение глава государства поблагодарил руководство и всех сотрудников надзорного ведомства за добросовестную работу, пожелав им новых значимых достижений.