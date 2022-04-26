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Интерфакс-АВН

Путин: в России пофамильно знают кураторов из ЦРУ, работающих с органами безопасности Украины

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Штаб-квартира ЦРУ в Лэнгли, штат Вирджиния
Штаб-квартира ЦРУ в Лэнгли, штат Вирджиния.
Источник изображения: © AP Photo / J. Scott Applewhite

Москва. 25 апреля. ИНТЕРФАКС - Россия знает поименно представителей западных спецслужб, в том числе из ЦРУ США, которые курируют органы безопасности Украины, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Следует отметить, что нам пофамильно известны кураторы из западных служб, прежде всего, конечно, из ЦРУ США, которые работают с органами безопасности Украины", - сказал Путин в понедельник на расширенном заседании коллегии Генпрокуратуры РФ.

Чуть ранее он сообщил о пресечении планов террористической группы убить известного российского тележурналиста.

Путин предположил, что эти западные кураторы, "видимо, дают такие советы".

Он также отметил, что "на наше удивление дипломатические работники высокого ранга в Европе и Соединённых Штатах призывают своих украинских сателлитов использовать все их возможности для того, чтобы одержать победу на поле боя". "Такая странная дипломатия у наших партнеров в США и Европе. Но по мере осознания того, что это невозможно, на первый план выходит другая задача - расколоть российское общество, разрушить Россию изнутри. Но и здесь заминка - не получается", - сказал президент РФ.

По его мнению, "наше общество проявляет зрелость, сплочённость, поддерживает наши вооруженные силы, наши усилия, направленные на безусловное обеспечение безопасности самой России и на поддержку граждан, проживающих на Донбассе, поддержку наших людей на Донбассе на самом деле".

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Украина
Персоны
Путин Владимир
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1 комментарий
№1
26.04.2022 10:06
То есть точно известно, кого надо мочить в сортире!
Тогда цель ясна, задачи поставлены. За работу товарищи!
0
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